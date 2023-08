Was, wenn die AHV 1947 abgelehnt worden wäre? In der Mitte das Abstimmungsplakat von Hans Erni, das für ein Ja warb. Foto: Keystone

Im Sommer machen es die Medien manchmal richtig gut, wie zum Beispiel die überaus gelungenen Wandertipps im «Tages-Anzeiger» oder in der «Schweizer Familie» zeigen. Ganz grossartig fand ich die Serie der SonntagsZeitung zum 1. August, in der Historiker darüber sinnierten, was wäre gewesen, wenn der Sonderbund nicht kapituliert hätte, das Frauenstimmrecht 1918 eingeführt worden wäre, Hitler einmarschiert wäre und so fort. «Kontrafaktische Geschichtsschreibung» nennt sich das, habe ich gelernt.