Interview mit Korruptionsexperte – «Die Schweiz läuft ein weiteres Mal ins offene Messer» Dem ehemaligen Bundesanwalt Michael Lauber wird in den USA Korruption vorgeworfen. Er bezeichnet die Vorwürfe als absurd. Wie schätzt Korruptionsexperte Mark Pieth den Fall ein? Charlotte Walser

Mark Pieth, emeritierter Strafrechtsprofessor und Korruptionsexperte, rechnet mit wachsendem Druck auf die Schweiz. Foto: Lucia Hunziker

Die Vorwürfe gegen den ehemaligen Bundesanwalt Michael Lauber wiegen schwer: Er soll sich im Magnitski-Fall – einem Geldwäscherei-Verfahren – bestechen haben lassen und darauf hingewirkt haben, dass sanktionierte Russen ihre Gelder zurückerhalten. Das behauptet die Helsinki-Kommission, ein US-Gremium mit Parlaments- und Verwaltungsvertretern.

Die Kommission folgt der Argumentation des früheren Russland-Investors und heutigen Anti-Korruptions-Aktivisten Bill Browder. Seit der Wirtschaftsanwalt seiner Firma, Sergei Magnitski, in einem russischen Gefängnis ums Leben kam, kämpft Browder gegen Russland – und auch gegen die Schweiz. Nach Browders Darstellung hatte Magnitski in Russland einen grossen Betrugsfall aufgedeckt. Gelder daraus landeten auch auf Schweizer Konten. Diese wurden eingefroren. Weil die Bundesanwaltschaft das Verfahren am Ende einstellte, soll der Grossteil der Gelder aber zurückerstattet werden.

In den USA führte der Fall zum Magnitski-Gesetz, das im Kampf gegen Korruption die Sanktionierung von Personen erleichtert. Die Helsinki-Kommission beantragt nun der US-Regierung, dass Lauber sanktioniert wird. Im Interview mit dieser Redaktion hat der ehemalige Bundesanwalt die Vorwürfe vehement zurückgewiesen . Es handle sich um Verleumdungen, sagt Lauber. Der Ex-Bundesanwalt sieht sich als Sündenbock: Den USA gehe es in Wahrheit um etwas anderes – nämlich darum, dass die Schweiz die Wirtschaftssanktionen gegen Russland ungenügend umsetze.

Der Korruptionsexperte und ehemalige Strafrechtsprofessor Mark Pieth widerspricht Lauber zwar in einigen Punkten. In anderen pflichtet er ihm aber bei: Auch Pieth sieht politische Motive hinter den Vorwürfen. Und er rechnet mit wachsendem Druck auf die Schweiz.

Herr Pieth, wie beurteilen Sie die Vorwürfe gegen Michael Lauber und zwei weitere ehemalige Bundesangestellte? Man tut Herrn Lauber wahrscheinlich unrecht, wenn man sagt, er sei bestechlich gewesen. Wie das Magnitski-Verfahren geführt wurde, ist aber tatsächlich himmeltraurig. Ich habe die Akten gesehen. Als Strafrechtler kann man nur den Kopf schütteln. Allerdings war das nicht das persönliche Versagen des Bundesanwalts. Wenn man Herrn Lauber etwas vorwerfen kann, dann ist es seine Personalpolitik. Er hat gute Leute entlassen. Zurück blieben Inkompetente.

Lauber sagt, der Geldwäscherei-Fall habe sich nicht beweisen lassen. Das Problem sei die fehlende Rechtshilfe Russlands gewesen. Das ist ein schwaches Argument. Die Bundesanwaltschaft hatte alle Unterlagen der USA. Ich bin überzeugt, dass es möglich gewesen wäre, den Fall zur Anklage zu bringen. Aber damit sage ich nicht, Lauber sei bestechlich. Seine Leute machten schlicht ihre Arbeit nicht. Das Verfahren scheiterte am Unvermögen des für den Fall zuständigen Bundesstaatsanwalts.

Hier hat die Bundesanwaltschaft zu wenig genau hingeschaut. Mark Pieth

Es gab also nicht zu viel Nähe zu Russland? Doch, zumindest beim Fedpol-Mitarbeiter, der Lauber in den Russland-Fällen beriet. Er hat sich auf Jagdausflüge – unter anderem eine Bärenjagd – einladen lassen und wurde danach von russischer Seite gebeten, auf eine Einstellung des Magnitski-Verfahrens hinzuwirken. Hier hat die Bundesanwaltschaft aus meiner Sicht zu wenig genau hingeschaut. Dass er technisch dem Fedpol unterstellt war, ändert nichts daran. Später wurde der Mann wegen Vorteilsannahme verurteilt. Allerdings hat man von einer Strafe abgesehen.

Weil das Magnitski-Verfahren eingestellt wurde, sollen nun Gelder an sanktionierte Russen zurückerstattet werden. Kann das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) das verhindern? Die vier Millionen Staatsgelder bleiben auf jeden Fall blockiert. Bei den übrigen Geldern stellt sich die Frage, unter welchem Titel sie weiterhin blockiert werden könnten. Bei den russischen Straftätern handelt es sich nicht um Oligarchen. Sie sind nicht wegen der Wirtschaftssanktionen auf der Sanktionsliste, sondern wegen des Betrugsfalls – und das nur in den USA. Die Schweiz aber hält sich bei den Wirtschaftssanktionen an die Liste der EU, nicht an jene der USA. Und sie ergreift keine eigenen Sanktionen. Das Seco könnte die Rückerstattung also höchstens über einen Umweg verhindern, indem es bei der EU beantragen würde, diese Personen auf die Sanktionsliste zu setzen.

Strafrechtler und Korruptionsexperte Mark Pieth war bis 2020 Professor für Strafrecht und Kriminologie an der Universität Basel. Er amtete zweimal als Dekan der juristischen Fakultät Basel und ist Experte in den Bereichen Wirtschaftsdelinquenz, organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei und Korruption. In der Vergangenheit hat sich Pieth unter anderem dafür ausgesprochen, dass gesperrte Oligarchen-Gelder für den Wiederaufbau der Ukraine eingesetzt werden. Aus seiner Sicht wäre das rechtlich möglich.

Lauber sieht sich als Sündenbock. Er sagt, in Wahrheit gehe es darum, dass die USA mit der Schweiz unzufrieden seien, weil die Schweiz die Sanktionen gegen Russland ungenügend umsetze. Ist das bloss ein geschickter Schachzug? Nein, in diesem Punkt bin ich mit Herrn Lauber einig. Hier werden zwei Dinge miteinander vermengt, das Geldwäscherei-Verfahren und die Sanktionspolitik der Schweiz. Herr Browder ist auf einem Rachefeldzug, und er geht geschickt vor. Rechtlich kann er im Magnitski-Fall nicht mehr viel erreichen. Deshalb macht er politisch weiter. Der US-Regierung kommt das gelegen. Sie will den Druck auf die Schweiz erhöhen – mit dem Ziel, dass die Schweiz der G-7-Taskforce beitritt.

Die USA werden irgendwann verlangen, dass der Rohstoffhandelsplatz Genf geschlossen wird. Mark Pieth

Die Schweiz hat russische Vermögen im Umfang von 7,5 Milliarden Franken gesperrt, mehr als andere Länder. Inwiefern tut sie zu wenig? Eines der grossen Probleme ist, dass die Anwälte immer noch nicht dem Geldwäscherei-Gesetz unterstellt sind. So können sie Russengelder irgendwo auf der Welt verstecken. Vermutlich werden die USA einzelne Anwälte auf ihre Sanktionsliste setzen. Das andere grosse Problem ist der Rohstoffhandel. Dieser läuft zu einem grossen Teil über die Schweiz. Deshalb ist das für die EU und ihre Sanktionen auch kein grosses Thema. Für die USA aber schon.

Was werden die USA tun? Die USA werden irgendwann verlangen, dass der Rohstoffhandelsplatz Genf geschlossen wird. Es geht dabei nicht nur um Gas, sondern auch um Metall, Getreide oder Dünger. Die Schweiz läuft ein weiteres Mal ins offene Messer. Leider handelt niemand vorausschauend. Bei der G-7-Taskforce will man nicht mitmachen – aus Angst, damit den Rest des Bankgeheimnisses aufgeben zu müssen. Die Schweiz denkt, sie könne es aussitzen. Das haben wir alles schon einmal erlebt. Es wird herauskommen wie beim Steuerstreit mit den USA.

Charlotte Walser gehört seit 2021 zum Bundeshausteam der Redaktion Tamedia. Die promovierte Philosophin arbeitet seit 1995 als Journalistin. Mehr Infos

