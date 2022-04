Leitartikel zur Abstimmung vom 15. Mai – Die Schweiz kann sich kein Nein zur Frontex leisten Ein Bekenntnis zum Ausbau des Grenzschutzes garantiert die für die Sicherheit wichtige Zugehörigkeit der Schweiz zu Schengen – und bewahrt das Land vor einem neuen Konflikt mit der EU. Meinung Thomas Dähler

Im Einsatz an der ukrainisch-rumänischen Grenze: Die Frontex. Foto: Andreea Campeanu

In Europa gibt es einen Krieg – und ausgerechnet jetzt ist das Verhältnis der Schweiz zur Europäischen Union so schlecht wie nie zuvor. Wenn die Schweiz am 15. Mai über die Übernahme der Verordnung über die Europäische Grenz- und Küstenwache (Frontex) abstimmt, steht auch das Verhältnis der Schweiz zur EU auf dem Spiel.