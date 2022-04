Selenskis Wirtschaftsberater im Gespräch – «Die Schweiz kann helfen, den Krieg zu beenden» Alexander Rodnianski fordert hohe Zölle auf russisches Gas und Öl. Oligarchengelder sollen für den Wiederaufbau der Ukraine verwendet werden – der Schweiz kommt dabei eine Sonderrolle zu. Maren Meyer Armin Müller

«Die Schweiz muss Druck auf die russischen Eliten ausüben», fordert Alexander Rodnianski. Foto: Media Pioneer Publishing AG

In diesen Wochen pendelt Alexander Rodnianski zwischen Deutschland und der Ukraine hin und her. Mit Präsident Wolodimir Selenski tausche er sich regelmässig aus, erzählt er im Gespräch, das per Videocall geführt wird. Rodnianski sitzt in seiner Wohnung, die Gardinen sind zugezogen, im Hintergrund zwitschern Wellensittiche. Seit zwei Jahren ist der 36-Jährige Wirtschaftsberater des ukrainischen Präsidenten. Doch seit dem 24. Februar, als Russland seinen Angriffskrieg in der Ukraine startete, hat sich sein Arbeitsprofil verändert. Jetzt muss er sich auch um Sanktionen, Waffenlieferungen, wirtschaftliche Unterstützung und einen zukünftigen Marshallplan kümmern.