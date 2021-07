Hochwasser-Steuerung – Der Fokus liegt auf Aare und Limmat – Rhein sekundär Leert ein Kanton seinen See, merken die anderen das sofort. Der Abfluss ist reguliert. Ist das Wasser aber im Rhein angelangt, kann es schier ungehindert über die Grenze. Simon Bordier

Nur noch wenige Kilometer bis in die EU: Blick vom Kraftwerk Birsfelden auf den Rhein bei Basel. Foto: Keystone

Den Titel als Wasserschloss Europas kann der Schweiz niemand nehmen. Hierzulande fällt etwa doppelt so viel Niederschlag wie im europäischen Durchschnitt, bedeutende Flüsse wie Rhein und Rhone nehmen in den hiesigen Alpen ihren Lauf.

Aber manchmal wird es auch der Schweiz zu viel. Dann kommen Hänge ins Rutschen, Seen treten über die Ufer, blaue Flussläufe verwandeln sich in braune Ströme – und die Anrainerkantone müssen sich darauf verständigen, wie sie die Brühe möglichst schnell wieder loswerden. Mit strikten Regeln allein wird man ihrer nicht Herr, wie manche Kantone in der Vergangenheit bitter erfahren mussten. Und kaum haben sich Thur, Limmat, Reuss, Aare, Birs im Rhein vereinigt, verlässt dieser auch schon das Land. Nun verlangen Nachbarstaaten zu erfahren, was da an Wassermassen auf sie zukommt. Die Schweiz kann diese bis zu einem gewissen Grad beeinflussen, lässt den Rhein aber oft einfach fliessen – ein Überblick.

