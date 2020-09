Sinkende Corona-Fallzahlen – Die Schweiz ist nach eigenem Massstab kein Risikogebiet mehr Nachdem die Infektionen im Spätsommer wieder zunahmen, zeigt der Trend jetzt abwärts. Woran das liegen könnte. Sven Hoti

Zum ersten Mal seit Mitte September liegt der Wert der Neuinfektionen pro Tag wieder unter 60. Getestet wird aber noch fleissig. Foto: Alexandra Wey (Keystone)

Woche für Woche meldete das Bundesamt für Gesundheit (BAG) im Spätsommer steigende Fallzahlen: 300 Neuinfektionen, 400, dann 500. Die Schweiz landete entsprechend auf immer mehr Risikolisten in Europa (sehen Sie in unserer Übersicht, in welche Länder Schweizer noch einreisen dürfen). Gemessen an den Neuinfektionen pro 100’000 Einwohner innert 14 Tagen wäre die Schweiz in den vergangenen Wochen sogar auf der eigenen Risikoliste vertreten gewesen.