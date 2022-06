Kolumne von Anita Fetz – Die Schweiz in der neutralitätspolitischen Sackgasse Was heisst es für die Schweiz in einer international brenzligen Situation, neutral zu sein? Jedes Mal wurde die Frage flexibel beantwortet. Meinung Anita Fetz

Baslerin in New York: UNO-Botschafterin Pascale Baeriswyl vertritt seit heute Donnerstag als Staatssekretärin die Schweiz im Sicherheitsrat. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Seit mehr als drei Monaten kämpft die Ukraine um ihr Überleben. Ohne Waffenlieferungen zur Selbstverteidigung wird ihr das nicht gelingen. Dass die neutrale Schweiz keine Waffen in ein Kriegsland liefern darf, ist aufgrund des Haager Abkommens von 1907 eigentlich klar. Doch jedes Mal, wenn es international brenzlig wird, stellt sich die Frage, was heisst es, in der konkreten Situation neutral zu sein. Und jedes Mal wurde die Frage flexibel beantwortet.