9207 neue Corona-Fälle – Die Schweiz hat jetzt einen der steilsten Anstiege weltweit Nur in zwei Ländern verdoppeln sich die Fallzahlen noch schneller. Auch bei der Spitalauslastung gehört die Schweiz zu den Spitzenreitern. Andere Länder haben die zweite Welle bereits gebremst. Andreas Frei

Während Länder in halb Europa strikte Ausgangsbeschränkungen eingeführt haben, geniessen die Menschen in Lausanne trotz ansteigender Corona-Fälle noch volle Bewegungsfreiheit. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Die Schweiz hat am Donnerstag und am Freitag die 9000er-Marke überschritten, zumindest was die tatsächlich positiv Getesteten betrifft. Die 9207 Fälle von heute sind rund 1,4-mal so viel wie am Freitag der Vorwoche, und die Schweiz bleibt damit auf einem Wachstumskurs.

Die Verschärfungen vom 18. Oktober, mit Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen oder Bahnhöfen, haben offenbar nur zu einer minimalen Entlastung geführt – mit dem derzeitigen Anstieg ist die Schweiz immer noch im exponentiellen Wachstumsbereich. Ein Rückgang der Zahlen im Vergleich mit der Vorwoche ist noch nicht absehbar.