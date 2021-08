Länder im Vergleich - Die Schweiz hat die tiefste Impfquote in Westeuropa

Ländervergleich – Die Schweiz hat die tiefste Impfquote in Westeuropa Nur osteuropäische Länder haben noch weniger Impfungen verabreicht als die Schweiz. Was das für die Infektionszahlen in den nächsten Wochen bedeuten könnte. Marc Brupbacher , Patrick Vögeli

Die Impfkampagne erreichte in der Schweiz am 10. Juni mit 92’000 verabreichten Dosen ihren Höhepunkt. Seither geht es steil abwärts, aktuell werden pro Tag nur noch etwas mehr als 20’000 Menschen geimpft ( zum Impfmonitor ), ein Rückgang um knapp 80%. Stand heute sind hier rund 55% der Bevölkerung mindestens einmal geimpft. In keinem anderen Land in Süd- und Westeuropa sind weniger Personen durch Vakzine immunisiert als in der Schweiz. Auch die nordeuropäischen Länder sind uns alle weit voraus: In Dänemark sind mindestens 73% einmal geimpft, in Norwegen und Finnland je 67%, in Schweden 64%, in Island gar 79%.

Weiter nach der Werbung