Ländervergleich zum Impfen – Die Schweiz hat die tiefste Booster-Quote in Westeuropa Praktisch alle europäischen Länder haben früher mit der dritten Dosis angefangen und sind nun deutlich weiter als die Schweiz – dabei wäre die Auffrischung gerade wegen der Omikron-Variante wichtig. Yannick Wiget Mathias Lutz

Kommt Ihnen der Titel dieses Artikels irgendwie bekannt vor? Das hat seine Gründe: Im vergangenen August zeigten wir auf, dass die Schweiz die tiefste Impfquote in Nord-, Süd- und Westeuropa hat. Und nun, vier Monate später, hinkt sie bereits wieder hinterher. Dieses Mal beim Booster.