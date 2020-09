Weltweite Versorgung erst bis 2023 – Die Schweiz droht beim Corona-Impfstoff leer auszugehen Beim Wettrennen der reichen Staaten um ein Vakzin liegt die Schweiz auf dem letzten Platz. Sie lässt Woche um Woche verstreichen, um ihre Vorbestellungen zu treffen. Isabel Strassheim

Alle hoffen auf einen Corona-Impfstoff – doch die Schweiz droht eine impfstofffreie Insel mitten in Europa zu bleiben. Sie setzt bislang nur auf ein einziges Impfstoffprojekt – jenes des US-Biotechunternehmens Moderna –, von dem sie sich 4,5 Millionen Dosen gesichert hat.

Ganz anders sieht es in unseren Nachbarländern aus. Die Europäische Union hat sich für ihre Mitgliedsländer bereits 300 Millionen Impfstoffdosen gesichert, einzelne EU-Staaten haben zugleich nationale Vorbestellungen bei verschiedenen Vakzin-Projekten getroffen.

Deutschland etwa hat schon mehr Dosen an Impfstoff reserviert, als es Einwohner hat. Das ist sinnvoll, weil einige Vakzine bei den laufenden klinischen Tests scheitern können. Und auch, weil es mehrere Impfungen pro Person brauchen könnte.

Gerechter wäre eine zentrale weltweite Vorbestellung und die faire Verteilung auf alle Staaten. Doch die Schweiz hat sich für das nationale Wettrennen um die ersten Lieferungen entschlossen, das vor allem von den USA angestossen wurde. Die Schweiz liegt dabei jedoch auf dem letzten Platz: Das Bundesamt für Gesundheit zögert weitere Vorbestellungen Woche um Woche hinaus.

«Die Schweiz wirkt ziemlich passiv, und man hat den Eindruck, die Verantwortlichen möchten zuerst mal schauen, welche Impfstoffe Erfolg haben, bevor sie bestellen, was eine recht riskante Politik ist», kritisiert Thomas Cueni. Der Basler ist Direktor der internationalen Vereinigung der forschenden Pharmaunternehmen.

In deren Zentrale in Genf dreht sich schon seit Monaten fast alles um die weltweite Verteilungsfrage der ersten Corona-Impfstoffe. «Das Abwarten könnte zur Folge haben, dass die Schweiz sich im nächsten Jahr wird gedulden müssen, an einen Corona-Impfstoff zu kommen, denn die Kapazitäten sind beschränkt», warnt Cueni.

Laut Cueni dürfte es bis 2023 dauern, bis genügend Kapazitäten da ist, um die Nachfrage nach Covid-19-Impfstoffen zu befriedigen. Aus diesem Grund treffen die reichen Staaten so schnell wie möglich Vorbestellungen bei einzelnen Firmen.

Sie sichern sich damit das Recht, als erste bedient zu werden und finanzieren im Gegenzug die Forschung und den raschen Aufbau der Produktionskapazitäten mit. Zugleich tragen die Länder damit auch das Risiko des Scheiterns eines Projektes mit.

Beim Bundesamt für Gesundheit heisst es unterdessen nur: «Die Evaluation ist im Gang.» Und auf die Frage, wann weitere Vorbestellungen getroffen werden sollen, lautet die Antwort: «Einen Zeitplan gibt es nicht.» Und: «Wir sind aber zuversichtlich, dass wir der Bevölkerung einen zeitgerechten Zugang zu einem Impfstoff gewährleisten können.»

Die bislang einzige Schweizer Reservierung beim genbasierten Impfstoffprojekt des US-Biotechunternehmens Moderna Anfang August kam nur durch die Vermittlung des Schweizer Konzerns Lonza zustande, der für Moderna den Wirkstoff produziert.

Ebenso hatte sich das Bundesamt für Gesundheit nur für die Vorbestellung eines möglichen Corona-Medikaments des Schweizer Start-ups Molecular Partners entschieden, weil dieses einen Reservationsvertrag mit den USA ausgehandelt hatte und es eigenartig ausgesehen hätte, wenn die Firma bei einem Erfolg ihr Mittel zuerst dorthin liefert und die Schweizer leer ausgehen.

Auslieferungsmodell der Pharmafirmen entscheidend für Fairness

Für eine faire, schnelle Verteilung formiert sich in Genf gerade die weltweite Impfstoff-Allianz Covax. Kommende Woche wird bekannt, wie viele Staaten der Pandemieinitiative beitreten. Ziel ist ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen reichen und armen Ländern, um Vorbestellungen bei so vielen Impfstoff-Projekten wie möglich treffen zu können.

Bis Ende kommenden Jahres sollen dann zwei Milliarden Dosen verteilt werden. Und zwar durch Covax gerecht unter allen Beteiligten. Nur so erhalten auch die ärmsten Länder einen schnellen Zugang zu den begehrten Vakzinen.

Bescheidener Schweizer Beitrag ans Impfen

«Auch bei der Fragen eines Covax-Beitritts hat die die Schweiz bis jetzt nicht gerade eine gute Figur gemacht», moniert Cueni. Andere Länder hätten viel rascher ihre Unterstützung zugesichert. Auch zuvor habe die Schweiz die Impfallianz Gavi äusserst bescheiden gefördert: Seit 2016 zahlte sie insgesamt zwei Millionen Dollar aus, die Niederlande dagegen 295 Millionen Dollar.

Entscheidend für die gerechte Verteilung der ersten Impfstoffe wird jedoch auch sein, wie die Pharmafirmen ausliefern. Bislang sind die Vertragsbedingungen der nationalen Vorbestellungen noch nicht bekannt geworden. Die EU sprach lediglich von «vorteilhaften Bedingungen». Bei den USA dürfte klar sein, dass sie sich die erste Produktion im gesamten gewünschten Umfang sichern.

Es gibt jedoch auch andere Modelle: Die ersten Chargen, die aus der Produktion gehen, könnten jeweils zur Hälfte an den Staat gehen, der vorreserviert hat. Die andere Hälfte dagegen an Covax oder ärmere Staaten. So könnte zeitgleich auf der ganzen Welt mit den ersten Impfungen begonnen werden.

Wie die Schweiz sich da bei ihren Vorbestellungen positionieren will, ist unklar. Auch Pharmafirmen könnten hier ein Zeichen setzen. David Ricks, Chef des US-Konzerns Eli Lilly, der eine Corona-Therapie testet, betonte jüngst: Zuerst solle das US-Gesundheitspersonal beliefert werden. Danach aber nicht die US-Bevölkerung, sondern Gesundheitspersonal in anderen Staaten.