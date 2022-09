Warum mehr leisten als das, wofür ich bezahlt werde? Diese Frage wird auf Tiktok, Instagram und Co. derzeit intensiv debattiert. Foto: Getty Images

Extraeinsätze am Samstag? Oder kurz eine E-Mail beantworten in den Ferien? Viele Menschen scheinen dazu nicht mehr bereit zu sein. Sie arbeiten zwar, machen aber nur noch das, was in ihrem Arbeitsvertrag steht. «Quiet quitting» («innerliche Kündigung») heisst dieses Phänomen.