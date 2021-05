Impfstoffproduktion im Wallis – Die Schweiz beteiligt sich auch diesmal nicht am Ausbau bei Lonza Ab kommendem Jahr soll die Produktion für den Moderna-Impfstoff in Visp verdoppelt werden. Doch auch diesmal erteilt der Bund Lonza eine Absage. Cyrill Pinto

Lonza-Mitarbeiter in Visp: Drei Strassen zur Wirkstoffproduktion des Covid-19-Impfstoffs bestehen bereits, nun soll die Kapazität verdoppelt werden. Foto: Keystone

Die Mitteilung kam am Donnerstagmorgen früh – und war überraschend. Die Kapazität zur Herstellung ihres Impfstoffs in Visp VS, so teilten die Unternehmen Moderna und Lonza mit, soll verdoppelt werden. Zu den bereits bestehenden drei Produktionslinien werden ab Anfang 2022 noch einmal drei hinzukommen. Jede mit einer Kapazität von 100 Millionen Dosen pro Jahr.

Wie hoch die Investition in Visp sein wird, darüber schweigen sich beide Partner aus. Auch die Frage, ob sich die Schweiz nun im zweiten Anlauf an der Impfstoffproduktion finanziell beteiligen wird, lässt Lonza unbeantwortet: «Diese Frage müssen Sie der Schweizer Regierung stellen», sagt eine Lonza-Sprecherin auf Anfrage.