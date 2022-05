Hochsicherheit erforderlich – Die Schweiz bereitet sich auf einen Besuch Selenskis vor Der ukrainische Präsident soll im Juli nach Lugano kommen. Der Bund trifft Vorkehrungen für die mögliche erste Auslandsreise Wolodimir Selenskis seit Kriegsbeginn. Thomas Knellwolf

Ein Bild aus friedlicheren Zeiten: Am 28. Oktober 2021 empfing der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski den Schweizer Aussenminister Ignazio Cassis in Kiew. Foto: Keystone

So kennt ihn die ganze Welt: Seit dem Überfall Russlands auf sein Land tritt Wolodimir Selenski nur noch in Militärkleidung oder zumindest in Tarnfarben vor die Kameras, oft in einem Kiewer Bunker, selten im Freien, denn dort ist es noch gefährlicher für ihn. Der ukrainische Präsident ist eines der Hauptziele des russischen Angriffs.