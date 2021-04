Neu auf Netflix – Die schwarzen Cowboys kommen Die Streaming-Industrie entdeckt die vergessene Geschichte der Afroamerikaner. Was hat das mit dem Freiheitstraum von Menschen aller Hautfarben zu tun? Christine Richard

Wenn der Vater mit dem Sohn: Hollywoodstar of Color Idris Elba spielt Harp, den «Concrete Cowboy» von Philadelphia, neben ihm der aufsässige Teenager Cole (Caleb McLaughlin). Foto: Netflix/Keystone

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Die schwarzen Cowboys sinds. Mit einiger Verspätung hat die Filmindustrie den Viehtreiber schwarzer Hautfarbe entdeckt. «Concrete Cowboy», so heisst der Film, den Netflix ab April im Programm hat. Afroamerikaner hoch zu Pferd, den Stetson auf dem Kopf, das Lasso lässig am Sattel – dieses Bild ist gewöhnungsbedürftig. Waren Cowboys im echten Leben nicht immer Weisse?

Erst recht im Kino: Westernhelden und Filmcowboys, das waren Burschen wie John Wayne, Glenn Ford, Gary Cooper oder Ronald Reagan. Weisser gehts nicht. Werden jetzt im Zuge der Rassismusdebatte die weissen Helden durchpigmentiert?