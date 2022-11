Sehenswert – Die schummrige Welt des bizarren Kabaretts im Sudhaus Der Fotograf Kostas Maros hat die Veranstaltungen der «Association Cirque Noir» über Jahre hinweg begleitet. Die Bilder zeigen die avantgardistischen Performer in intimen Schnappschüssen. Vivana Zanetti

Ein Beispiel für einen persönlichen Augenblick im Backstage-Bereich: Elena La Gatta kurz vor ihrem Auftritt. Foto: Kostas Maros

Ihre Augen fokussiert auf den Spiegel vor ihr gerichtet, fixiert sie mit den Händen das weisse Tüllband hinten an ihrem Kopf. Performerin Elena La Gatta bereitet sich auf ihren Auftritt im Cabaret Bizarre vor – ein seit 2007 mehrfach im Jahr durchgeführter Themenabend im Sudhaus, der sich an das Weimarer Kabarett der 1920er-Jahre, an die Zirkus- und Variététradition und Burlesque-Ära anlehnt: Es geht um die Freiheit des Ausdrucks, ungezügelte Sexualität und grenzenlose Fantasie.