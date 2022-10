Brislach wird aktiv – Die Schulwege sollen sicherer werden Der Gemeinderat hat beschlossen, Wege zum Kindergarten und zum Schulhaus analysieren zu lassen. Ziel ist, Gefahrenstellen zu erkennen und Eltern und Kinder dafür zu sensibilisieren. Karoline Edrich

Strassenverkehr kann für Schulkinder zur Gefahr werden. Foto: Archiv

Der Schulweg oder der Weg zum Kindergarten ist oft die erste Strecke, die ein Kind allein zurücklegt. Ein Weg, der nicht selten auch Gefahren birgt. Dem möchte der Brislacher Gemeinderat entgegenwirken und hat kürzlich beschlossen, die Schulwege analysieren zu lassen. Dazu spannt er mit dem Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) zusammen, der nach den Sommerferien mit einer Mobilitätsumfrage in den Kindergärten und in der Primarschule gestartet ist.

In die Analyse sollen die Einschätzungen von Eltern, Kindern, Lehrpersonen und Experten einfliessen. «Die öffentlichen Räume und die Verkehrsplanung werden in der Regel von Erwachsenen für Erwachsene konzipiert», so die offizielle Meldung des VCS. Dabei gingen die Bedürfnisse und Voraussetzungen von Kindern oft vergessen. Nicht nur die fehlende Körpergrösse, sondern auch die noch nicht voll entwickelten kognitiven Fähigkeiten der Kinder machen die Teilnahme, das Bewegen im Strassenverkehr zur Herausforderung. Um die nötigen Kompetenzen erlernen zu können, sei eine möglichst sichere Umgebung wichtig.

In einem nächsten Schritt wolle man daher gemeinsam mit der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) verschiedene Gefahrenstellen aus der Perspektive des Kindes begehen. Die daraus resultierenden Empfehlungen werde man im Anschluss an Eltern und Kinder vermitteln.

