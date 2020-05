Aus Sorge vor Ansteckung – Die Schule beginnt – aber viele Lehrer bleiben zu Hause Zwischen zehn und zwanzig Prozent der Lehrerinnen und Lehrer der beiden Basel werden am nächsten Montag nicht vor ihren Klassen stehen. Simon Erlanger

Am Montag startet nach zwei Monaten der reguläre Schulunterricht wieder. Doch nicht alle Lehrpersonen dürfen wie hier vor der Corona-Krise vor ihrer Klasse erscheinen (Symbolbild). 0 Foto: Raisa Durandi/Tamedia

Nach zwei Monaten startet am nächsten Montag an den Volksschulen in Basel-Stadt und Baselland wieder der Präsenzunterricht – mit regulärem Stundenplan und vollen Klassen. Viele Lehrerinnen und Lehrer werden dabei aber fehlen, weil sie entweder selber zur Corona-Risikogruppe gehören oder mit Personen aus der Risikogruppe zusammenleben.