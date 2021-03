Binningen will mehr Geld ausgeben – Die Schuldenbremse ist im Weg Der Einwohnerrat möchte 180 Millionen Franken in neue Bauprojekte investieren. Das Problem: Das geltende Gesetz setzt dem Vorhaben Grenzen. Rolf Zenklusen

Binningen (Bild: Hauptstrasse) möchte Investitionen tätigen, vor allem in neue Schulräume. Foto: Dominik Pluess

180 Millionen Franken will Binningen in den nächsten Jahren investieren – vor allem in neue Schulräume. Allein das Projekt «Schulcampus Dorf» soll über 50 Millionen kosten. Mit der aktuellen Schuldenbremse sind die hohen Investitionen nicht möglich. So habe der Gemeinderat eine Lösung gesucht, «um unter Einhaltung der gesetzlichen Regeln die eine oder andere grössere Investition zu tätigen», sagte Gemeindepräsident Mike Keller (FDP) am Montag im Einwohnerrat.

In den letzten zehn Jahren habe Binningen keine grösseren Investitionen getätigt, erklärte Keller: «Die Gemeinde ist nahezu schuldenfrei und verfügt über ein schönes Steuersubstrat.» Anstelle der Schuldenbremse will der Gemeinderat eine Defizitbeschränkung einführen, die zwischendurch tiefere Ausschläge ins Negative zulässt. Dafür ist eine Revision der Gemeindeordnung nötig.