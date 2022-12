Krieg in der Ukraine – «Die Schreie waren kaum auszuhalten» Schläge, Stromstösse, Todesangst: Seit einem Monat ist Cherson befreit. Und die Menschen beginnen zu erzählen von der Folter und Willkür der russischen Besatzer. Tomas Avenarius aus Cherson

«Es gab keine Menschlichkeit an diesem Ort»: Einer von vier oder fünf russischen Folterkellern im mehr als acht Monate lang besetzten Cherson. Foto: Evgeniy Maloletka (AP)

Womit beginnen? Mit dem Gebet an der Zellenwand, hingekritzelt in altem Kirchenslawisch, die Anrede «Vater unser» in doppelt grossen Buchstaben? Mit den geschlängelten schwarzen Spuren an der Wand der Verhörzelle, sie stammen offenbar von einem mit grosser Wucht geschwungenen Elektrokabel? Oder mit den blassrötlichen Flecken an der Wand gegenüber, deren Ursprung klar ist, über die man nichts weiter sagen muss?