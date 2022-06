Nach seinem Unfall beim Grossen Preis von Monte Carlo ist der Druck auf Mick Schumacher gewachsen. Foto: Keystone

Es passiert in der Schwimmbad-Schikane, als Mick Schumacher die Kontrolle über sein Auto verliert. In Kurve 14 verlässt er die Ideallinie nur um ein paar Zentimeter. Aber das reicht schon, damit er die Haftung verliert, in der Bande einschlägt und sein Auto beim Grossen Preis von Monte Carlo auseinanderbricht.

Er ist zwar nicht der einzige Fahrer, der beim letzten Rennen der Formel 1 vor zwei Wochen seine Probleme hat. Auch andere, erfahrene Piloten haben grosse Mühe, ihre Wagen auf der Strasse zu halten. Aber bei keinem anderen Fahrer ist die Kritik im Anschluss so gross wie bei Mick Schumacher.

Sein Ausfall ist bereits der dritte grosse Fehler dieser Saison: erst der Unfall im Qualifying von Saudiarabien, dann der Crash mit Sebastian Vettel in Miami und nun der Unfall von Monaco. Nach 29 Rennen in der Formel 1 ist Schumacher noch immer ohne WM-Punkt. Und seine Karriere steht plötzlich auf der Kippe.

Doch bevor es jetzt heisst «Der ist zu schlecht» oder «Der lebt doch nur von seinem Nachnamen» sollte man sich die Karriere von Mick etwas genauer anschauen. Den Weg von den Kartbahnen in Spanien, als er unter dem Namen seiner Mutter fuhr, bis hinauf in die Formel 1, wo er seit anderthalb Saisons im Haas sitzt.

Schon in den Nachwuchsserien brauchte Schumacher immer ein Jahr Zeit, um sich an sein Auto und die Konkurrenz zu gewöhnen – im zweiten Jahr hatte er dann Erfolg. Das war in der Formel 2 so, das war in der Formel 3 so, als er bei seiner ersten Saison jeweils Zwölfter wurde und im Jahr darauf den Titel gewann.

Das funktioniert in der Formel 1 allerdings nicht, dazu ist das Niveau zu hoch und Haas den Topteams zu sehr unterlegen. Dass Schumacher in seinem zweiten Jahr aber weiter Probleme hat, ist logisch zu erklären: Mit der Einführung des neuen Reglements muss er schon wieder von vorne anfangen.

Dank den neuen Regeln sind die Autos in diesem Jahr deutlich schwieriger zu lenken und unter Kontrolle zu bringen. Die 18-Zoll-Reifen sind empfindlicher, sie haben nicht mehr so viel Gummi, um einen Randstein einfach zu schlucken. Und auch die Aerodynamik verzeiht den Piloten weniger Fehler.

Mick ist nicht der Einzige, der damit Mühe hat: Selbst ein Routinier wie Daniel Ricciardo kommt mit dem Auto im Moment nicht zurecht, Nicholas Latifi oder Carlos Sainz im Ferrari, der ja längst bewiesen hat, dass er ein exzellenter Fahrer ist. Und bei Schumacher kommt noch etwas anderes hinzu.

Obwohl er letztes Jahr in einem schlechten Auto sass, hat er das interne Duell gegen Teamkollegen Nikito Masepin damals immer gewonnen. Mehr konnte man nicht erwarten. Jetzt hat Haas den routinierten Kevin Magnussen verpflichtet. Und der zeigt in seiner achten Saison in der Formel 1, was in dem Auto steckt.

Alle sehen, was möglich ist. Das erhöht den Druck auf Schumacher. Nicht nur von aussen, sondern auch den Druck, den er sich selber macht. Man spürt, dass Mick ans Limit geht und auf der Strecke mehr Risiko nimmt. Doch das führt im Moment zu unnötigen Fehlern.

Mick Schumacher steht beim Team Haas deutlich im Schatten des Dänen Kevin Magnussen, der alle Punkte des Rennstalls in dieser Saison eingefahren hat. Foto: Keystone

Ich weiss, wie sich das anfühlt, schliesslich war ich selbst mal ein unerfahrener Fahrer – auch wenn das schon eine Weile her ist. Aber ich kann mich noch daran erinnern, wie ich zu Beginn meiner Karriere für das Ensign-Team gefahren bin. Wir waren den grossen Rennställen damals ähnlich unterlegen, wie Haas das heute ist.

Ich hatte einen Vertrag von Rennen zu Rennen. Vor dem GP von Brasilien fragte mich mein Teamchef im März 1981 plötzlich, ob ich bereit sei. Der Druck war damals enorm, weil ich in der Formel 1 noch keine grossen Erfolge hatte. Aber ich wurde Vierter und habe das beste Ergebnis in der Ensign-Geschichte eingefahren.

Und genau so ein Erfolgserlebnis braucht Mick jetzt auch!

Es steht ausser Frage, dass er das nötige Talent für die Formel 1 hat. Man gewinnt nicht einfach so die Formel 3 und die Formel 2. Er hat fraglos alle Qualitäten, die es für die Königsklasse braucht. Er muss aber nicht nur den Fans und Experten beweisen. Sondern in erster Linie sich selbst.

Im Moment habe ich das Gefühl, dass er verunsichert ist. Er hat fast schon Angst, dass ihm wieder ein Fehler unterläuft oder das Auto sich nicht so verhält, wie er das gerne hätte. Aber er muss an den Punkt kommen, an dem er sich denkt: «Komm nur, stell mir eine Aufgabe, ich kann sie sowieso lösen.»

Auch sein Rennstall kann ihn unterstützen. Das sieht man gerade sehr gut bei Alpha Romeo: Der Chinese Guanyu Zhou muss sich auch erst noch an die Formel 1 gewöhnen, auch er macht noch immer Fehler. Aber man hört kein kritisches Wort, das ganze Team stellt sich schützend vor ihn.

Das ist bei Mick anders. Haas-Teamchef Günther Steiner, den ich sehr schätze, hat nach dem Crash in Monaco gesagt, dass die Situation nicht befriedigend sei. Dass man schauen müsse, wie es weitergeht. Das klingt nach erster Kritik an Schumacher. Doch die Situation ist für Steiner und Haas nicht einfach.

Mit dem Russen Nikita Masepin hat man nicht nur einen Fahrer verloren, sondern auch den wichtigen Geldgeber, Hauptsponsor Uralkali. Die finanzielle Situation ist angespannt, und jeder Unfall von Schumacher macht es schwieriger, wenn zusätzliche Kosten entstehen wie nach dem Rennen in Monte Carlo.

Mick Schumacher (vorne) mit seinem Vater Michael beim Grossen Preis von Ungarn im Jahr 2009. Foto: Zsolt Szigetvary (Keystone)

Eines ist sowieso klar: Die Beachtung bei Mick wird mit seinem Nachnamen immer etwas grösser sein als bei anderen Fahrern. Es wird immer Menschen geben, die eine ähnlich grosse Karriere erwarten wie bei seinem Vater. Die Mick eines Tages als Weltmeister im Ferrari sehen wollen.

Das möchte ich nicht ganz ausschliessen. Wenn Mick sich an das neue Auto gewöhnt und der Knoten mal geplatzt ist. Aber dafür braucht er schon relativ bald Erfolgserlebnisse und muss mindestens auf dem Niveau seines Teamkollegen Kevin Magnussen fahren.

Die aktuelle Saison ist für seine Karriere entscheidend. Denn die Schonfrist für Mick Schumacher ist vorbei.

