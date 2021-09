Natur-Trend in der Hotellerie – Die schönsten Holz-Hotels der Schweiz Holz ist heimelig und sorgt für einen entspannten Schlaf. Kein Wunder, setzen immer mehr Hotels auf diesen Werkstoff. Sieben gelungene Beispiele. Silvia Schaub

Waldhaus/Holz100, Bettmeralp VS

Rundum ist man in Holz eingehüllt : Das Waldhaus auf der Bettmeralp. Fotos: PD

Man kann nicht anders, als immer wieder ganz tief einzuatmen. So wunderbar riecht es im Lärcha-Zimmer im Hotel Waldhaus auf der Bettmeralp. Rundum ist man in Holz eingehüllt. Die Wände, Decke und Boden aus Fichtenholz, die Betten aus Arvenholz, die Griffe des Schrankes aus unbehandelten Baumästen. Sogar draussen vor dem Fenster blickt man auf Bäume – und als Zugabe auch noch aufs ferne Matterhorn.

«Holz100» nennt sich die spezielle Bauweise, die bei der Renovation der Südzimmer im ältesten Familienbetrieb auf dem sonnigen Walliser Hochplateau eingesetzt wurde. Mit Holz, das im Winter unter Berücksichtigung des Mondkalenders gefällt wurde. Weil es dadurch als sehr widerstandsfähig gilt, bedurfte es keiner weiteren Behandlung. Der Wandaufbau erfolgte zudem ganz ohne Leim und Nägel – allein Holzdübel halten die einzelnen Elemente zusammen. Und so fühlt es sich an, als würde man im Hotelzimmer durch den Wald spazieren, ihn mit allen Sinnen aufnehmen. «Unsere Vollholzzimmer sind wie eine Energie-Tankstelle», sagt Waldhaus-Direktorin Daniela Berchtold. «Unbehandeltes Holz fühlt sich gut an und tut auch nachweislich gut. Es beruhigt nicht nur die Herzfrequenz, sondern stärkt auch das Immunsystem.»

Erfinder des Vollholzsystems «Holz100» ist der Österreicher Erwin Thoma. Der Forstwart und Buchautor setzte das 1,8-Millionen-Projekt, das unter anderem durch ein Crowdfunding finanziert wurde, im Hotel Waldhaus um. Dass sich die Investition gelohnt hat, beweist die gute Nachfrage.

DZ mit Frühstück ab Fr. 270.-, waldhaus-bettmeralp.ch

Bever Lodge, Bever, GR

Wi e Legosteine aus e inheimischem Fichtenholz : Die Bever Lodge in Bever.

Wie ein Spielzeughaus sieht die Bever Lodge in Bever nicht aus. Aber in ihrer Konstruktion kommt sie dieser Bezeichnung ziemlich nahe. 2015 wurde das schweizweit erste komplett modulare Hotel aus Holz gebaut. Die vorgefertigten Zimmermodule aus einheimischem Fichtenholz wurden wie Legosteine aufeinandergesetzt und miteinander verbunden. Davon spürt man als Gast allerdings nichts. Die Zimmer sind hell, funktional und kommen ohne überflüssigen Schnickschnack aus.

DZ inkl. Frühstück ab 190 Franken, beverlodge.ch

Berghuus Radons, Savognin, GR

Vom Nachtlager zum Boutique-Hotel: Berghus Radons in Savognin.

Einst war das Berghuus Radons mitten im Ski- und Wandergebiet von Savognin ein einfaches Nachtlager und bekannt für seine schöne Sonnenterrasse. Seit letztem Winter bietet das in ein Boutique-Hotel umgebaute Maiensäss «stillen Luxus» auf 2000 Metern über Meer. Die zwölf stilvoll eingerichteten Zimmer kommen in einem authentischen Altholzausbau daher. Und aus den bequemen Himmelbetten geniesst man durch die grosszügigen Fenster einen bezaubernden Ausblick auf die Bergwelt.

DZ inkl. Frühstück ab 200 Franken, berghuus.ch

ChieneHuus, Kiental, BE

Hier gibts zum Glück kein WLAN: ChieneHuus im Kiental.

Elektrosmog oder giftige Holzschutzmittel haben im ChieneHuus im Kiental keine Chance. Denn der Bau des Hotels gleich neben dem Kientalerhof ist nach dem schadstofffreien, gesundheitsfördernden «Holz100»-Prinzip erfolgt. Die Gebäudehülle besteht somit aus naturreinem, Mondphasen-geschlagenem, heimischem Nadelholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Und so fühlt man sich in den schlichten, funktionalen Hotelzimmern rundum geborgen und wohl. Da kann es nur unterstützend sein, dass man als Gast im Zimmer auf WLAN und TV verzichtet und Erholung pur geniessen kann.

DZ inkl. Frühstück 270 Franken, chienehuus.ch

Hotel Fafleralp, Lötschental, VS

Schlichte und funktionale Zimmer im Haupthaus: Hotel Fafleralp im Lötschental.

«Im Paradies» lautet die Adresse des Hotels Fafleralp ganz hinten im Lötschental. Und so fühlt man sich auch, wenn man nach einer mehrstündigen Wanderung oder mit dem Postauto endlich angekommen ist. Das über hundertjährige Hotel mit den typischen Holzschindeln sowie einer Handvoll Chalets in nächster Nähe mit weiteren Gästezimmern liegt eingebettet in einem lichten Lärchenwald. Die Zimmer im Haupthaus sind aus mehrheitlich einheimischem Holz, schlicht und funktional eingerichtet.

DZ inkl. Frühstück ab 190 Franken, fafleralp.ch

Lenk Lodge, Lenk, BE

Voller ausgesuchte r Designstücke und Antiquitäten : Die Lenk Lodge.

Dunkel gefärbt zeigt sich die Fassade des einstigen Bauernhauses und späteren Ferienheims in der Lenk. Heute heisst das Haus, das unter der Leitung von Fabienne und Roman Cortesi steht, zeitgemäss «Lenk Lodge», hat aber noch das Flair von anno dazumal. Die Böden knarren, und die Wände könnten wohl so manche Geschichte erzählen. Noch immer riecht es herrlich nach Holz. Die elf Gästezimmer mit den gestemmten Decken wurden vor ein paar Jahren aufgefrischt und mit ausgesuchten Designstücken und Antiquitäten ergänzt.

DZ inkl. Frühstück ab 160 Franken, lenk-lodge.ch

Berggasthaus Meglisalp, Schwende, AI

F ast wie zu Grossmutters Zeiten : Das Gasthaus Meglisalp.

Die Wanderung von Wasserauen hinauf zur Meglisalp und zurück kann man gut in einem Tag absolvieren. Noch schöner aber ist, wenn man sich erst am Nachmittag auf den Weg macht und sich nach dem steilen Aufstieg im Berggasthaus im hübschen Sennendörflein mitten im Alpsteingebiet einquartiert. Die Holzzimmer sind einfach und gemütlich eingerichtet, fast wie zu Grossmutters Zeiten – samt Waschschüssel und Wasserkrug. Bevor man sich dann ins bequeme Bett legt, bekommt man, quasi als Dessert, noch den Alpsegen mit kräftiger Stimme serviert.

DZ inkl. Frühstück 170 Franken, meglisalp.ch

