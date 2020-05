In der Stube – und draussen – Die schönste Laufstrecke der Region Basel Viele Sportler haben in der Corona-Krise das Joggen für sich entdeckt. Doch diese Art der sportlichen Betätigung macht noch viel mehr Spass, wenn man ihr in einer ansprechenden Umgebung nachgeht. Luc Durisch

Auch bei schlechtem Wetter ein schönes Bild. Der Blick vom Bruderholz auf Basel. Foto: Luc Durisch

Sonntagnachmittag beim Predigerhof. Die Sonne scheint, die Temperaturen sind angenehm warm, der Himmel ist strahlend blau. Auf den Wegen tummeln sich die Menschen. Ein Bild, welches in den letzten Wochen oft zu sehen war. Kein Wunder, denn während des Corona-Lockdown blieb kaum eine Alternative. Mittendrin bin ich am Joggen, muss den Spaziergängern, Velofahrern und anderen Läufern ausweichen. Zuweilen habe ich das Gefühl, ich sei ein Slalomfahrer. Doch all dies stört mich nicht. Die Natur entschädigt für alles. Ich befinde mich auf der mir liebsten Laufstrecke der Region.

Ich starte meine Route beim Sonnenbad in Binningen. Dort geht ein Weg ab Richtung Sternwarte St. Margarethen, dem ich folge, bis ein Mergelweg abbiegt. Auf diesem renne ich an einem einsamen Baum vorbei über die Felder, rechter Hand schweift mein Blick bis ins hintere Leimental. Ich passiere dann eine Strasse, umrunde die Schrebergärten Bruderholz und sehe vor mir das Kantonsspital aufragen. Bevor ich es allerdings ganz erreiche, biege ich ab in Richtung Wasserturm, laufe um ein Blumenfeld herum und komme auf die eingangs erwähnten Wege zum Predigerhof. Diesen folge ich bis zum Wald, mache eine kleine Zusatzschlaufe über den Spitzenhägliweg und renne die gleiche Route wieder zurück. Wieder beim Ausgangspunkt angekommen, zeigt meine App etwas weniger als zehn Kilometer und gute 300 Höhenmeter an.

Ich bin eigentlich kein Läufer, doch auf dieser Strecke macht Joggen einfach Spass. Auch Wind und Wetter, wie wir es in dieser Woche erlebt haben, hindern mich nicht, die Laufschuhe zu schnüren. Im Gegenteil, es macht sogar noch mehr Freude, weil weniger Leute unterwegs sind. Ich habe die schönste Laufstrecke der Region ganz für mich allein. Wenn Sie also auf der Suche nach einer neuen Joggingroute in der Region sind, ist diese Strecke eine gute Wahl. Und falls Sie eine bessere kennen, schreiben Sie sie in die Kommentare. Ich lasse mich gerne belehren.

Weitere Eindrücke von der Strecke. Wir befinden uns auf der Zusatzschlaufe. Foto: Luc Durisch Auf dem Weg zum Predigerhof (rechts). Foto: Luc Durisch Schöne Landschaft auf dem Weg zu den Schrebergärten Bruderholz. Foto: Luc Durisch Die Laufroute auf der Karte meiner App. Foto: Luc Durisch 1 / 4

Die BaZ-Serie «In der Stube – und draussen» gibt täglich Tipps, die dabei helfen sollen, die Corona-Zeit halbwegs sportlich zu überbrücken.