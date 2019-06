Die schönen Momente – und die anderen

Genau diese Momente möchte ich einpacken in Seidenpapier und für den Rest meines Lebens immer wieder herausholen, in den Händen drehen und von jeder Seite betrachten, daran schnuppern, sie wie eine Spieldose ans Ohr halten und mit einem Lächeln auf den Lippen und dem Gefühl der tiefen Liebe in mir darüber staunen. Es sind diese Momente, die durch nichts in der Welt zu ersetzen sind und die ich nie mehr missen möchte.

Doch sie alleine machen das Leben mit Kind nicht aus. Denn nicht jeden Morgen möchte ich durch das liebliche Stimmchen meiner Tochter geweckt werden, vor allem nicht, seit sie die Zahlen kennt und am Sonntagmorgen überhaupt nicht lieblich als sprechender Wecker funktioniert: «Es ist sechs-null-neun Mama! Sechs-eins-zwei! Sechs eins-drei! MAMMAAA!»

Die fehlenden Momente der Erholung

Trotz der tiefen Liebe zum Kind sehne ich mich manchmal danach, am Morgen noch einige Minuten in diesem wohligen Dämmerzustand liegen zu bleiben, die Gedanken vorbeiziehen zu lassen und in aller Ruhe aufzuwachen. Doch diese Momente sind mir nicht oder nur noch ganz selten gegönnt. Nicht am Morgen früh beim Erwachen und auch nicht tagsüber. Die liebliche Plapperstimme meiner Tochter klingt immer und jederzeit irgendwoher und schiebt sich zwischen meine Gedanken.

Wie erholt man sich eigentlich als Mutter oder Vater? Studien belegen, dass die höchste Erholungsfähigkeit weder bei der passiven Beschäftigung wie zum Beispiel beim Fernsehschauen, noch bei der aktiven Betätigung wie dem Sporttreiben erreicht wird, sondern bei einer Tätigkeit, deren Namen wir heute kaum noch kennen – bei der Musse nämlich, dem bewussten Nichtstun, bei dem die Gedanken frei umherwandern und der Geist nicht abgelenkt ist.

Doch genau diese Musse ist es, die mir als Mutter neben den Hundert Dingen, die ich täglich organisieren und im Kopf behalten muss, oft fehlt. Die einzigen Momente für Musse, die mir in den letzten Jahren mit Kleinkind blieben, waren die Stunden nach dem Zubettbringen. Oder wären es gewesen. Denn wenn ich nicht um acht Uhr abends gleich mit einschlief, dann fehlte mir oft sogar für das Nichtstun die nötige Energie – von sportlicher Aktivität ganz zu schweigen.