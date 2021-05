Seitenblicke – Die schöne Utopie des Dreilandes Auch die IBA Basel gehört zu den gut gemeinten, aber wenig erfolgreichen Regioprojekten. Raphael Suter

Ausser mit dem Landschaftspark Parc des Carrières beim Grenzgebiet Bachgraben hat die IBA kaum auf sich aufmerksam gemacht. Foto: Dominik Plüss

Wenn Fahnen über der Mittleren Brücke wehen, bedeutet dies, dass in Basel ein Grossereignis stattfindet. Etwa die Art Basel, das Basel Tattoo oder kürzlich die Kunstturn-EM. Seit einigen Wochen hängen jetzt die Flaggen der IBA Basel an dieser prominenten Stelle. IBA Basel? Noch nie gehört – so die Reaktion der meisten Passantinnen und Passanten.

Dabei begann die Internationale Bauausstellung (IBA) Basel ihre Tätigkeit vor 10 Jahren. Im Zeitraum bis heute sollte das Wachstum der Region gestaltet und vor allem auch «herausragende grenzüberschreitend bedeutsame Projekte» realisiert werden. Die Resultate wollten die Beteiligten im vergangenen Jahr zum Abschluss der IBA Basel in einer Ausstellung präsentieren. Wegen der Pandemie musste diese um ein Jahr verschoben und sollte jetzt am 1. Mai eröffnet werden. Doch Corona machte auch diesem Plan einen Strich durch die Rechnung. Seit dem vergangenen Donnerstag ist die IBA Basel Expo doch noch auf dem Vitra Campus zugänglich. Allerdings sind die Buchung eines Zeitfensters, eine Registrierung sowie eine Test- oder Impfbescheinigung für den Besuch zwingend.