Kriegsverlauf im Rückblick – Die Schlüsselmomente des Ukraine-Kriegs Anfangs als übermächtig wahrgenommen, erweist sich die russische Armee bald als schwach, die ukrainischen Streitkräfte dagegen sind erstaunlich schlagkräftig. Immer wieder nimmt der Krieg überraschende Wenden. Nicolas Freund , Sebastian Gierke , Kassian Stroh

Ein beschädigter russischer Panzer in der Nähe des Dorfes Chudojarow in der Oblast Charkiw, Ukraine, im September 2022. Foto: Imago Images

24. Februar – Kriegsbeginn

Am frühen Morgen des 24. Februar werden die Ukrainerinnen und Ukrainer von Explosionen geweckt. Von der Krim im Süden, vom Osten und von Weissrussland im Norden aus dringen die russischen Invasoren gleichzeitig in das Land vor. Mit leichten motorisierten Infanterieverbänden kommen sie schnell vorwärts. Flughäfen und andere wichtige Infrastruktureinrichtungen werden aus der Luft bombardiert. Bald wird klar: Das Hauptziel ist Kiew. Am Stadtrand landen russische Elitetruppen auf dem Flugplatz Hostomel.