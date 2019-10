Dänemarks Schlüsselfigur schwächelt

Ein bisschen trauern sie in Dänemark immer noch der verpassten Chance an der Fussball-WM 2018 nach. Im Achtelfinal scheiterte das Nationalteam damals nach dem Elfmeterschiessen am späteren Überraschungsfinalisten Kroatien. «Den Weg der Kroaten hätte auch unsere Mannschaft gehen können», sagt Frederik Sörensen, dänischer Innenverteidiger bei YB. «Aber das Turnier hat gezeigt, wie stark Dänemark ist.»