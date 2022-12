«Alles klar, Amerika?» – der USA-Podcast von Tamedia – Die Schicksalswoche – für Selenski und für Trump Der historische Besuch des ukrainischen Präsidenten fällt in eine Woche, die für Donald Trump eine Menge negativer Schlagzeilen gebracht hat. Der Amerika-Podcast von Tamedia ordnet die Ereignisse ein. Fabian Fellmann aus Washington Isabelle Jacobi Mirja Gabathuler Produktion

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski spricht vor dem US-Kongress bei seinem Besuch in Washington am 21. Dezember 2022. Foto: Mandel Ngan (AFP)

Es war ein historischer Besuch, zu dem US-Präsident Joe Biden am Mittwoch den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski empfangen hat: Erstmals seit Kriegsbeginn hat Selenski die Ukraine verlassen. Nach 300 Tagen des russischen Kriegs in seinem Land, kurz vor Weihnachten, zu Beginn der Winterkälte und während Russland eine neue Offensive vorbereitet.

Der Besuch sollte in dieser Schicksalswoche ein Zeichen der Hoffnung in die Ukraine schicken. Doch hatte Joe Biden auch innenpolitische Gründe, Selenski noch vor dem Jahreswechsel in Washington zu empfangen? Wollte er Tatsachen schaffen, bevor die Republikaner die Macht im Repräsentantenhaus übernehmen? Diese haben bereits angekündigt, die Ukraine-Kredite kürzen zu wollen.

Warum ist Biden nun doch bereit, Patriot-Raketen in die Ukraine zu schicken, nachdem er lange behauptete, das sei gar nicht möglich? Um diese Fragen dreht sich die neuste Folge des US-Podcasts «Alles klar, Amerika?».

Wie eng wird es für Donald Trump?

Eine Menge Fragen stehen auch über Donald Trump im Raum: Am Montag hat ein Kongressausschuss empfohlen, ihn wegen seines Putschversuchs am 6. Januar 2021 anzuklagen. Am Dienstag beschloss ein anderer Ausschuss, seine Steuerunterlagen zu veröffentlichen. Einen Monat nach der Lancierung seiner neusten Präsidentschaftskampagne steht Donald im Fokus der Ermittler.

Welche neuen Informationen werden ans Licht kommen? Und schaden die Enthüllungen Trump? Oder nützen sie ihm gar, wie er selbst behauptet? Wie Donald Trump aus seiner Schicksalswoche ins neue Jahr starten wird, hören Sie in der neusten Podcast-Episode mit Isabelle Jacobi und Fabian Fellmann.

Alles klar, Amerika? – Der USA-Podcast von Tamedia Den Podcast können Sie auf Spotify , Apple Podcasts oder Google Podcasts abonnieren. Falls Sie eine andere Podcast-App nutzen, suchen Sie einfach nach «Alles klar, Amerika?».

Fehler gefunden?Jetzt melden.