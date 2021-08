Leistungsdruck und tiefere Löhne – Die Schattenseiten der neuen Homeoffice-Welt Was den Arbeitsalltag in Zukunft flexibler und Unternehmen konkurrenzfähiger machen soll, birgt auch Nachteile. Sechs Punkte dazu, was das neue Arbeiten bringt – und was nicht. Maren Meyer , Tina Huber

Wie und wo wollen wir arbeiten? Unternehmen setzen auf Homeoffice und überlegen, was sie tun können, damit die Büros in Zukunft nicht leer bleiben. Foto: Getty Images/Cavan Images RF

«Homeoffice für immer»: Das verkündeten Twitter und der Pharmakonzern Novartis vergangenes Jahr. Gemäss einer Umfrage der Unternehmensberatung Deloitte nach dem zweiten Lockdown treffen die Unternehmen damit den richtigen Ton: Über ein Drittel der Befragten möchte künftig mindestens die Hälfte der eigenen Arbeitszeit im Homeoffice verbringen, fast ein Drittel will vollständig daheimbleiben. Nun müssen die Unternehmen reagieren.

Weiter nach der Werbung

Homeoffice macht Arbeitgeber attraktiv

Firmen, die international tätig sind und konkurrenzfähig bleiben wollen, müssen flexible Arbeitsmöglichkeiten anbieten, ist Oliver Schiltz überzeugt. Homeoffice könne dabei helfen, Talente anzuziehen. Angestellte können so auch aus Paris oder London für ein Unternehmen arbeiten. Als Schweiz-Chef des Personalvermittlers Heidrick & Struggles kennt Schiltz sich nicht nur in der Schweiz, sondern auch auf dem amerikanischen Markt aus. Vor allem die US-Pharmabranche habe die Möglichkeiten des Homeoffice erkannt: «Die Unternehmen beginnen damit, Bürofläche abzubauen, um so Geld zu sparen», sagt er. Auch in der Schweiz gibt es erste Beispiele.