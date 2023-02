Abfall und verschwendete Esswaren – Die Schattenseite der Fasnacht Die zermatschten Esswaren, die nach dem Cortège zwischen Bergen von Abfall am Boden liegen, sind für die Foodsaverin Rahel Bane kaum zu ertragen. Die Wage IG macht sich dazu auch Gedanken. Dina Sambar

Eine zermantschte Orange mitten auf der Strasse. So sollte es nicht sein. Foto: Pino Covino

Glänzende Kinderaugen, klingende Fasnachtsmärsche, kreative Larven, volle Cliquenkeller und ein richtiger Cortège – Basel hat nach drei Jahren Pause endlich wieder eine Fasnacht mit allem, was dazugehört. Doch die «drey scheenschte Dääg» haben auch ihre Schattenseite. Der Boden ist mit Abfall übersät.

Zwischen 240 und 420 Tonnen Müll kommen jährlich zusammen. Darunter befinden sich auch Esswaren – vor allem zermatschte Orangen. Waggis werfen den Zuschauern aus ihren Wagen Früchte, Gemüse und Süssigkeiten zu. Doch immer wieder landen diese am Boden statt in den Händen des Publikums.

Eine, die diesen Anblick kaum ertragen kann, ist Rahel Bane: «Das sind Früchte. Es gibt Leute, die froh wären, wenn sie diese Orangen essen könnten. Und wir werfen sie einfach so auf den Boden. Am Fasnachtsmittwochabend leeren Cliquen am Marktplatz ihre Wagen, und der Boden ist danach voll von Abfall und Esswaren. Es ist mega traurig.»

Stress wegen Lebensmittelverschwendung

Die 35-jährige Baslerin ist Botschafterin bei Foodsharing, einer Bewegung, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz gegen die Verschwendung von Lebensmitteln kämpft und täglich abgelaufene, aber noch essbare Nahrungsmittel vor dem Abfall rettet. Die Esswaren werden bei Restaurants, Grosshändlern, Bäckereien und Quartierläden abgeholt und an Verteilpunkte gebracht oder an Institutionen und Privatpersonen abgegeben. Letztes Jahr haben sich in der Region 52 Betriebe daran beteiligt. Wöchentlich fanden im Schnitt 172 Abholungen statt. Bane selber hat nach eigenen Angaben in den letzten fünf Jahren 6000 Kilogramm Esswaren gerettet.

Die vielen Nahrungsmittel an der Fasnacht am Boden liegen zu sehen, sei für sie ein riesengrosser Frust: «Das ganze Jahr bekämpfe und vermindere ich Food-Waste. Doch an diesen drei Tagen kann ich schlicht nichts machen», sagt Bane, die Betriebswirtschaft studiert. Die Lebensmittelverschwendung stresse sie so sehr, dass sie mittlerweile sogar nicht mehr mit ihren Kindern an die Fasnacht wolle.

«Es muss eine Lösung gefunden werden», findet Rahel Bane. Wie diese aussehen solle, sei ihr aber auch noch nicht klar: «Ich will ja keine Tradition verbieten.»

Etwas, das für Bane die Situation ein bisschen verbessern könnte, wäre, wenn die Esswaren den Leuten nicht nachgeworfen, sondern nur direkt in die Hände gegeben würden: «Denn keiner liest eine zermatschte Orange vom Boden auf – nicht mal intakte Früchte werden aufgelesen.» Auch Körbli, aus denen die Zuschauer die Lebensmittel nehmen können, wären für sie denkbar: «Am liebsten wäre mir jedoch, wenn Esswaren ganz vermieden würden. Es ist einfach nicht mehr zeitgemäss. Sogar meine Kinder fragen sich, weshalb an der Fasnacht mit Essen herumgeworfen wird.»

Orangenschleuderer? «Das ist vorbei»

Laut Roger Borgeaud, Präsident der Wage IG, sind Abfall und die Verschwendung von Esswaren bei den Wagen-Cliquen ebenfalls schon lange ein Thema: «Es gab früher jahrelang Spezialisten, die hatten nur einen Job: eine Orange nach der anderen aus dem Wagen zu schleudern. Dabei sind auch immer wieder Scheiben kaputtgegangen. Diese Zeiten sind Gott sei Dank längst vorbei. Seit Jahren haben auch wir immer wieder darauf hingewiesen, dass man Orangen schickt und nicht wirft.» Dass Orangen und andere Gegenstände nicht aufs Geratewohl ins Publikum geworfen werden sollen, steht auch in den Dos and Don’ts des Fasnachts-Comités.

Die Abfallproblematik treibe die Wage IG ebenfalls um, sagt Borgeaud: «Jedes Jahr beklagen sich die musizierenden Einheiten über die Kisten, Kartonschachteln und leeren Plastiksäcke, die auch von Wagen auf den Boden geworfen werden.» Dieses Jahr sei man mit der Stadtreinigung zusammengesessen: «Neu werden anstelle der fix platzierten Mulden bediente Kehrichtfahrzeuge der Stadtreinigung vor Ort sein, in denen die Wägeler den Abfall wegwerfen können. Einige Fahrzeuge werden dann gegen Ende sogar umplatziert. Ich bin wirklich hoffnungsvoll, dass es damit noch besser wird», so Borgeaud.

Auch die Wagenleerete am Ende des Cortège findet der Präsident der Wage IG in diesem Zusammenhang nicht gerade sinnvoll. «Einige machen sich einen Spass daraus, nach dem Cortège ihre Ware abzugeben – im schlimmsten Fall dann sogar ohne Larve, damit man sieht, wer die Orange oder die Blume gibt. Ein paar Cliquen übertreiben es aber leider und sind sogar bemüht, dass extra für die Wagenleerete noch Material da ist, oder sie kaufen sogar mehr dafür ein.»

Hunderte Kilos Wurfware gespendet

An der Herbstmesse führen die Foodsharer jeweils eine Einsammelaktion bei den Ständen durch. An der Fasnacht sei das aber nicht möglich: «Um die übrig gebliebenen Esswaren einzusammeln, müssten wir von Wagen zu Wagen rennen, die aber alle zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten stehen. Das ist unmöglich.»

Ein weiterer Wermutstropfen ist für die Essensretter, dass sie auch ihre üblichen Touren während der Fasnacht nicht durchführen können. «Man kommt in dieser Zeit ja kaum von A nach B. Deshalb sind viele Foodsaver gar nicht in Basel während der Fasnachtsferien.»

Ein Kränzchen möchte Rahel Bane den Fasnächtlern aber winden. Als 2020 die Basler Fasnacht kurzfristig ausfiel, spendeten die Wagencliquen Hunderte Kilos Fasnachtswurfware wie Orangen, Kartoffeln, Zwiebeln, Karotten, Endivien, Capri-Sonne, Dääfi und Gutzi, damit sie nicht ungegessen verrotteten: «Ich fand es richtig toll, dass sie sich darüber Gedanken gemacht und die Nahrungsmittel verschenkt haben.»



Dina Sambar ist Redaktorin und stellvertretende Leiterin des regionalen Ressorts Kultur und Gesellschaft. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.