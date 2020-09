Kolumne Roland Stark – Die Schande von Moria Bei den Flüchtlingen, die auf Lesbos oder bei der Überquerung des Mittelmeeres ums Leben kamen, handelt es sich um Menschen. Der BaZ-Kolumnist erinnert daran mit einer Liste von Verstorbenen. Roland Stark

Flüchtlinge auf der griechischen Insel Lesbos. Täglich beschäftigen sie ein Überlebenskampf und die Ungewissheit, was aus ihnen wird. Foto: Keystone

Im Flüchtlingslager auf der Insel Lesbos sind mehr als ein paar Zelte abgebrannt. Auch die viel beschworene europäische Werteunion ist ein Opfer der Flammen geworden. Allerdings steht Moria nicht am Anfang, sondern am (vorläufigen) Ende einer unrühmlichen Entwicklung. Der niederländische Publizist Geert Mak hat in seinem neuesten, hervorragenden Buch (Grosse Erwartungen, Siedler 2020) einige Stationen dieser schrecklichen Leidensgeschichte dokumentiert: