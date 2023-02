Umstrittene Ausschreibung – Die SBB wollen keine Gesichter erkennen – aber ohne gehts kaum Für ihr Vorhaben, die Menschen an den Bahnhöfen genauer zu verfolgen, werden die SBB harsch kritisiert. Diese wiederum fühlen sich falsch verstanden. Experten ordnen ein. Alexandra Aregger

Die SBB wollen die Pendlerinnen- und Pendlerströme an über 50 Bahnhöfen künftig noch genauer erfassen. Foto: Keystone (Christian Beutler)

Schauen uns die SBB beim Bahnhofsshopping bald ins Portemonnaie, auf die Füsse, ja gar ins Gesicht? Ein Bericht des Konsumentenportals «K-Tipp» sorgt seit Tagen für mächtig Wirbel. Die Bundesbahnen wollen über 50 Bahnhöfe mit speziellen Kameras ausstatten, um noch genauer zu sehen, wie sich welche Menschen bewegen.

Die neue Technik soll künftig Gesichter erkennen, wie diverse Medien schrieben – und sogar erfassen, wie viel Geld die Menschen im Lebensmittelladen oder am Kiosk liegen lassen. Die Kritik am Vorhaben ist gross: Expertinnen warnen vor Verletzungen des Datenschutzes, Politiker kündigen in den Medien rechtliche Schritte an.

Die Bundesbahnen ihrerseits betonen in einer Stellungnahme, der Datenschutz bleibe sichergestellt. Es werde keine Gesichtserkennung eingesetzt. Wegen «Fehlinterpretationen» haben die SBB am Donnerstag die offizielle Ausschreibung auf der Beschaffungsplattform Simap ergänzt.

Alles also nur ein Missverständnis? Nicht ganz.

«Eindeutig erkannt» vs. «keine Identifikation»

Ursprung des Aufschreis war die Ausschreibung der SBB zum sogenannten Kundenfrequenzmesssystem 2.0. In den mehr als 100 Seiten umfassenden Unterlagen zum Angebot, die dieser Zeitung vorliegen, steht etwa: «Eine Person soll während der gesamten Aufenthaltsdauer im Bahnhof eindeutig erkannt werden können.»

Es soll möglich sein, das Geschlecht, die Altersklasse und Grösse einer Pendlerin oder eines Pendlers zu erfassen sowie mitgeführte Gegenstände wie Rollstühle, Koffer oder Tiere.

In den Unterlagen zur Ausschreibung legen die SBB mehrere Erkennungsmerkmale fest. Foto: Ausschreibung Kundenfrequenzmesssystem 2.0

In der nun beigefügten Präzisierung schreiben die SBB, es solle «keine Identifikation von Personen» möglich sein. Man wolle keine Gesichtserkennung, keine biometrischen Daten.

Die zivilgesellschaftlichen Organisationen Algorithm Watch CH und die Digitale Gesellschaft überzeugt das nicht. Sie lancierten am Donnerstag einen offenen Brief an die SBB und schrieben: «Für die biometrische Kategorisierung von Menschen nach Kriterien wie Geschlecht oder Alter ist davon auszugehen, dass die SBB auf die Auswertung von Gesichtern zurückgreifen müssten.»

Ja was nun: Können Personen eindeutig erkannt werden, ohne dass ihre Gesichter erfasst werden?

Der Eidgenössische Datenschutzbeauftragte Adrian Lobsiger sagt: «Es existieren entsprechende technologische Verfahren.» Die Bilder würden dabei in allen aufzeichnenden Kameras direkt segmentiert und via einen Algorithmus in einen Wert umgewandelt. Diesen Wert komme dann in eine Bewegungsstatistik, «ohne dass dabei Rückschlüsse auf einzelne Personen möglich sind».

Adrian Lobsiger, Eidgenössischer Datenschutzbeauftragter (EDBÖ). Foto: Joseph Khakshouri

Skeptischer auf das SBB-Vorhaben blickt Murat Karaboga vom deutschen Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI. Er ist Co-Autor der Studie «Automatisierte Erkennung von Stimme, Sprache und Gesicht: technische, rechtliche und gesellschaftliche Herausforderungen», die im Auftrag der Stiftung TA-Swiss erstellt wurde.

«Mir wäre nicht bekannt, wie Alters- und Geschlechtserkennung ohne Gesichtserkennung zuverlässig funktionieren kann», so Karaboga. Denn auch wenn biometrische Daten «nur» im Kamerasystem verbleiben würden, stelle sich die Frage nach der IT-Sicherheit. Gerade in Zeiten ständiger Hackerangriffe.

«Mir wäre nicht bekannt, wie Alters- und Geschlechtserkennung ohne Gesichtserkennung zuverlässig funktionieren kann.» Murat Karaboga, Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI

Bereits im Juli soll gemäss SBB-Ausschreibung feststehen, wer den Auftrag erhält und welche Technologie zum Einsatz kommt. Bevor die Kameras installiert werden, wird der Datenschutzbeauftragte Lobsiger ein genaues Auge draufwerfen.

Er habe bereits im Oktober 2022 mit den SBB vereinbart, dass sie eine sogenannte Datenschutz-Folgenabschätzung vorlegen müssen, «weil das Projekt potenziell mit hohen Risiken (Re-Identifikation) verbunden ist». Erst dann will er sich zu dem Projekt äussern.

Alexandra Aregger schreibt als Wirtschaftsredaktorin über Energie, Arbeitsmarkt, öffentlicher Verkehr und Reportagen aus der ganzen Bandbreite des Wirtschaftslebens. Davor absolvierte sie das Förderprogramm für investigativen Journalismus beim Recherchedesk Tamedia. Mehr Infos @AlexAregger

