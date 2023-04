Neue Baustelle in Zwingen – Die SBB ersetzen das alte Stellwerk Mit der neuen Anlage will man einen pünktlicheren Bahnbetrieb sichern. Die Bauarbeiten sollen von Mai bis Juli dauern. Das Projekt soll rund 15 Millionen Franken kosten. Karoline Edrich

Mit einem neuen Stellwerk wollen die SBB Verspätungen vermeiden. Symbolfoto: Manuela Matt (Tamedia)

Die SBB ersetzten in Zwingen von Mai 2023 bis Juli 2025 das alte Stellwerk im Bahnhofgebäude, verkünden sie in einer aktuellen Medienmitteilung. Am 23. April 2023 soll das Bauteam mit ersten Vorarbeiten nachts starten, am 8. Mai beginnen die Hauptarbeiten. Ziel sei ein zuverlässigeres und effizienter bedienbares Stellwerk gemäss aktuellem Stand der Technik. Dies führe zu einem pünktlicheren Bahnbetrieb.

Die Projektkosten belaufen sich laut Communiqué auf rund 12,5 Millionen Franken. Finanziert werde der Bau durch eine Leistungsvereinbarung zwischen Bund und SBB, so die Bundesbahn. Im Rahmen des Projekts soll ein neues Bahntechnikgebäude im Bereich des oberen Kleebodens entstehen. In diesem bauen die SBB ein neues, elektronisches Stellwerk sowie die Bahntechnik für Fahrstrom, Weichenheizung und Telekommunikation ein.

Gleise werden gesperrt

Damit die Betriebszentrale in Olten die Weichen und Signale mit der neuen Stellwerkstechnik fernsteuern kann, müssen alle bestehenden Signale, Weichensteuerungen und Zugsicherungsanlagen ersetzt und neu verkabelt werden. Deshalb erstelle man im Rahmen des Projekts 25 neue Signale, ersetze 8 Weichensteuerungen und ziehe rund 20 Kilometer Kabel.

Für die Arbeiten nutze man wenn immer nötig und möglich die Gleissperren des Nachbarprojekts, der Doppelspur Grellingen–Duggingen. Diese sowie die Gleiserneuerung zwischen Delsberg und Laufen hätten diesen Sommer auf der Linie Delsberg–Basel grössere Fahrplaneinschränken zur Folge: Ab dem 21. Mai stünden nächtliche Sperren ab 21.30 Uhr an, und ab Juni seien zuerst Wochenendtotalsperren und schlussendlich eine komplette Sperrung bis zum 15. August geplant.

