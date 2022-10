Wellness-Trend – Die Sauna als Lebensmittelpunkt Plötzlich leistet sich jede Sauna, die was auf sich hält, einen Aufguss-Profi. Es gibt sogar Aufguss-Weltmeisterschaften! Wer sind diese Menschen, die davon leben, anderen einzuheizen? Drei Porträts. Paulina Szczesniak , Daniel J. Schüz

Eine Kelle voll Eiswasser auf die Steine – und basta? Das war gestern! 2022 ist der Aufguss fast schon eine Kunstform. Foto: Shutterstock

Pit, der Poet

Mag sein, dass es an der silbergrauen Bartpracht liegt. Oder am schelmischen Glanz in den Augen. Zweifellos auch an der poetischen Wahl seiner Begrüssungsworte («Hallo, ich bin der Pit; bring euch frische Minze mit!»). Wie auch immer: Der Mann ist ein Gesamtkunstwerk. Man könnte in ihm auch Neptun erkennen, der dem schwäbischen Meer entstiegen ist, oder einen Druiden, der am Ufer Weidenbäume besteigt, um Misteln zu schneiden.