Die Sauerstoff-Maschine

Peter Ratcliffe, Nierenspezialist in Oxford und London. Foto: Keystone

Die drei Mediziner haben den molekularen Mechanismus des Sauerstoff-Fühlers von Zellen entdeckt und aufgeklärt und ­damit therapeutische Ansätze für eine Vielzahl von Krankheiten ermöglicht. Ein Medikament, das auf die Forschung des Trios ­zurückgeht, ist vor wenigen Wochen in China zugelassen worden. Es soll schwere Komplikationen bei Nierenerkrankungen behandeln.

Kaelin glaubte, die Forschung sei nichts für ihn

Bereits 2016 waren die drei Wissenschaftler für ihre Arbeit mit dem Lasker-Award ausgezeichnet worden. Unter Fachleuten ist es deshalb nicht überraschend, dass das Trio nun auch den Nobelpreis erhält. Semenza liess sich zum Kinderarzt ausbilden und leitet heute eine Forschungsgruppe am Johns Hopkins Hospital in Baltimore, die das Fundament für die preiswürdige Forschung schuf. Peter Ratcliffe ist Nierenspezialist und Professor für Klinische Medizin im britischen Oxford und am Francis Crick Institute in London.

William Kaelin, Onkologe an der Harvard University. Foto: Keystone

William Kaelin schliesslich, der heute Innere Medizin an der Harvard University in Boston lehrt, soll als angehender Arzt einst sogar beschlossen haben, dass Forschung nichts für ihn sei. Als Krebsmediziner entdeckte er später jedoch zeitgleich mit Ratcliffe den zentralen Schalter des Sauerstoff-Fühlers in Zellen – ein molekulares Ensemble, das inzwischen in sämtlichen Sauerstoff atmenden, tierischen Lebewesen gefunden wurde und essenziell ist für die Funktion sämtlicher Gewebe, vom Gehirn über die Niere bis hin zu Herz- und Skelettmuskeln.

Im Zentrum steht ein Protein, das gehäuft auftritt, wenn der Sauerstoff sinkt.

Im Zentrum dieses molekularen Apparats steht ein Protein, das immer dann in Zellen gehäuft auftritt, wenn der Sauerstoff knapp wird. Sauerstoffmangel im Gewebe wird als Hypoxie bezeichnet, das Protein trägt daher den Namen Hypoxia-Inducible Factor, kurz HIF. Semenza hatte es Mitte der 1990er-Jahre entdeckt, als er untersuchte, wie das Gen des Hormons Erythropoetin (EPO) reguliert wird.