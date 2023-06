Wochenduell zum Transferwahnsinn in Saudiarabien – Machen die Saudis den europäischen Fussball kaputt? Saudiarabien investiert Milliarden in den Fussball. Stars wie Ronaldo oder Karim Benzema werden mit viel Geld aus Europa gelockt. Sagen Sie uns, was Sie davon halten! Daniel Schmidt Simon Tribelhorn

Der nächste Topspieler aus Europa: Der Franzose Karim Benzema bei der Präsentation seines neuen Arbeitgebers Al-Ittihad. Foto: Jorge Ferrari (AFP)

Ja: Durch fehlende Regelungen haben die Saudis einen immensen Vorteil gegenüber europäischen Vereinen und stehen sinnbildlich für die Kommerzialisierung des Fussballs.

Was gerade in Saudiarabien passiert, ist nur die Spitze des Eisbergs. In Europa haben sich Clubs wie Paris Saint-Germain und Manchester City dank ihren Investoren aus Katar respektive aus den Vereinigten Arabischen Emiraten schon lange zu finanziellen Übermächten entwickelt und für Ungleichheit innerhalb der Ligen gesorgt. Nun hat sich Saudiarabien als erstes Land der Arabischen Halbinsel dazu entschieden, die Stars direkt ins eigene Land zu holen. Anders als in Europa gibt es dort jedoch keine Financial-Fairplay-Regelung, die Transfersummen und Spielergehälter bis zu einem gewissen Grad limitiert.

Cristiano Ronaldo soll bei Al-Nassr Schätzungen zufolge umgerechnet 200 Millionen Franken pro Saison verdienen, Ngolo Kanté und Karim Benzema bei ihrem neuen Verein Al-Ittihad jeweils um die 50 bis 100 Millionen. Diese Unsummen werden finanziert vom saudischen Staatsfonds PIF. Diesem gehören seit Anfang Juni jeweils 75 Prozent der Anteile an Al Nassr, Al Hilal, Al Ahli und Al-Ittihad. Ausserdem übernahm er im Oktober 2021 80 Prozent der Anteile am Premier-League-Club Newcastle United. Kronprinz Mohammed bin Salman will offenbar insgesamt 20 Milliarden Dollar in die saudische Liga investieren. Es dürften also noch weitere Wahnsinns-Transfers folgen.

Aus England hagelt es nun Kritik: Die beiden Ex-Nationalspieler Gary Neville und Jamie Carragher fordern, das Abwerben der Spieler müsse unterbunden werden. Man könnte den beiden Doppelmoral unterstellen, denn die Engländer haben selbst eine grosse Mitschuld daran, dass es so weit kommen konnte.

Auf der Insel hat man mit der Premier League eine Liga geschaffen, die den Inbegriff des kommerziellen Fussballs darstellt. Seit Jahren werden milliardenschwere Investoren geduldet, Spielergehälter und Ablösesummen steigen kontinuierlich. Zudem werden immer wieder neue Wege gesucht, das Financial Fairplay zu umgehen. Nun droht ihnen ihre eigene Strategie zum Verhängnis zu werden.

Für den Grossteil der europäischen Vereine, die keinen milliardenschweren Investor hinter sich haben, wird es noch schwerer, mit der Elite mitzuhalten. Mit Saudiarabien ist nun ein neuer Big Player auf dem Markt tätig, der Ablösen und Gehälter noch rigoroser gestalten kann, während die Lücke zu finanziell schwächeren Vereinen immer grösser wird.

Um diese Entwicklung zu stoppen, braucht der Fussball auf der ganzen Welt einheitliche und strengere Regularien. Mit gutem Beispiel geht die Deutsche Bundesliga mit ihrer 50+1-Regelung voran, die die Macht von Investoren im Verein begrenzt. Auch dieses System ist nicht perfekt und hat seine Lücken, hat sich aber grösstenteils als sehr nachhaltig erwiesen. Doch wenn man wie im Fall Saudiarabien dafür gegen einen ganzen Staat ankämpfen müsste, scheint eine Umsetzung fast unmöglich. Simon Tribelhorn

Wurde bei seinem neuen Club in Saudiarabien mit viel Tamtam empfangen: Karim Benzema. Foto: AFP

Nein: Die Saudis stillen die Sehnsüchte der Spieler nach einem noch höheren Lohn, einem noch besseren Vertrag, einem noch üppigeren Handgeld für deren Berater und Familien.

Geld regiert die Welt. Dies gilt bekanntlich auch für den Fussball. Wer dies nicht wahrhaben will, der ignoriert die Entwicklungen auf dem Transfermarkt in den vergangenen Jahren. Und der würde nun auch sagen, dass die Saudis den europäischen Fussball kaputt machen.

Aber dies ist nicht der Fall. Schuld wären höchstens diejenigen, die den lukrativen Lockrufen aus Saudiarabien verfallen sind, darunter Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Ruben Neves, Kalidou Koulibaly oder N’Golo Kanté. Auch wenn es vermessen zu behaupten wäre, dass ein Ronaldo als Kind in Al-Nassr-Bettwäsche geschlafen hat, stellt sich indes die Frage: Wer würde ein Angebot von 200 Millionen Franken Jahresgehalt ablehnen? Da rückt die Moral schnell in den Hintergrund.

Zumal die Saudis nichts anderes tun, als die völlig aufgeblähten Gehaltsstrukturen in Europa nochmals auf das nächste Level zu hieven. Sie stillen die Sehnsüchte der Spieler nach einem noch höheren Lohn, einem noch besseren Vertrag, einem noch üppigeren Handgeld für deren Berater und Familien. Initiiert wurde diese Marktentwicklung aber ursprünglich von den europäischen Topligen, aus denen sich die Saudis jetzt grosszügig zu bedienen beginnen – allen voran der englischen Premier League.

Aus England hört man hierzu die meisten Reklamationen. Zunächst ist jedoch ein Blick auf die eigenen Verhältnisse angebracht: Teams wie Manchester City und Newcastle United gehören grösstenteils den Herrscherfamilien aus den Vereinigen Arabischen Emiraten und Saudiarabien. Der Geldfluss aus dem Nahen Osten existiert also schon seit einer Weile. Dies wurde so lange goutiert, solange die Deals nur einseitig verliefen.

Nun wollen die Saudis aber ihren eigenen Fussball aufwerten – mit der spielerischen Qualität aus Europa. Doch auch die Gegenseite profitiert davon: Zum einen führen diese hochkarätigen Neuverpflichtungen zwar dazu, dass es ihnen andere Spieler gleichtun und so immer mehr europäische Spitzenfussballer die saudiarabische Liga bereichern, zum anderen ist dies für die Teams in Europa aber die Chance, Akteure teils weit über dem Marktpreis zu veräussern und sich finanziell so Luft zu verschaffen – vor allem im Hinblick auf das Financial Fairplay.

Wer zudem befürchtet, dass es im europäischen Fussball einen Aderlass geben wird, der darf beruhigt sein: Nebst all der Vorzüge des omnipotenten Geldes sind Fussballer erpicht darauf, Titel zu gewinnen. Und die prestigeträchtigsten Pokale werden nun mal nach wie vor in Europa vergeben. So ist es kein Zufall, dass sich die meisten der nach Saudiarabien wechselnden Spieler im Herbst ihrer Karriere befinden. Dabei wird es bleiben. Der hochwertigste Fussball wird in Zukunft auch weiterhin auf europäischem Terrain zu bewundern sein. Daniel Schmidt

