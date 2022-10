Frau Brunnbauer, Frau Honeck, wie kommt man auf die Idee, eine Sargbar zu eröffnen?

Verena Brunnbauer: Die Idee zur Sargbar stammt von mir – mit Nicole habe ich die Idee ausgebaut. Ich habe selbst über acht Jahre lang als Bestatterin in Österreich gearbeitet und im Laufe der Zeit gemerkt, dass es zum Thema Tod mehr Aufklärungsarbeit braucht. Viele Menschen, die ich traf, waren mit der Situation einer Bestattung überfordert, und das Angebot, sich in Österreich damit auseinanderzusetzen, war sehr eingeschränkt. Anlässlich eines Kunstfestivals reichte ich darum vor zwei Jahren das sogenannte Sarggespräch-Spiel ein, das es heute noch gibt. Es besteht aus 105 Fragen zum Thema Leben und Tod und soll dazu anregen, sich über den Tod Gedanken zu machen. Zum Beispiel: Welche Musik soll an der eigenen Beerdigung gespielt werden? Welche Art von Bestattung wünsche ich mir? Am Festival musste ich das Spiel dann auch präsentieren – da dachte ich mir: An einer Bar finden meist die besten Gespräche statt. So entstand die erste mobile Sargbar als Kunstobjekt.