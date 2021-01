Die Menschen sind wütend und bereit, zu den äussersten Mitteln zu greifen. Aufgebracht hat sie der Präsident höchstpersönlich. Selbst als die Situation am Mittwoch, dem 6. Januar ausser Kontrolle zu geraten drohte, goss Trump weiteres Öl ins Feuer. Foto: Manuel Balce Ceneta (Keystone)

Es sind verstörende Bilder, die uns aus der ältesten modernen Demokratie erreichen. Das mächtigste Parlament, der amerikanische Kongress, wurde gestürmt von einem Mob von fanatischen Trump-Anhängern. Und der Präsident schaute am Fernsehen dem zu, was er angerichtet hatte. Es ist kein spontaner Ausbruch, sondern es ist die Saat der Gewalt, die aufgegangen ist. Gesät von Donald Trump persönlich, von dem Mann, der noch immer Präsident der USA ist. Zwei Monate lang tat der mächtigste Mann der Welt nichts anderes, als seine Anhänger aufzuhetzen. Da nützen auch scheinheilige Tweets nichts mehr oder ein Video, in dem Trump zur Gewaltfreiheit aufruft, aber einmal mehr lügt und von Wahlbetrug spricht.