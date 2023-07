Pierre de Meuron, warum findet die Ausstellung von Herzog & de Meuron in London statt – und nicht in Basel?

Vor drei Jahren wurden wir angefragt, ob wir in der Royal Academy of Arts ausstellen wollen. Architektur-Ausstellungen haben Jacques und mich schon immer interessiert. Eine der ersten Ausstellungen machten wir in Domoshausen in Deutschland. Eine hatten wir im Centre Pompidou in Paris, eine im Basler Schaulager, eine in Montreal. In England hatten wir schon viele tolle Projekte, deshalb sind wir nun hier. London beschäftigt sich extrem mit Architektur. Das Interesse und der Schwung sind nach wie vor sehr gross.