Gegenoffensive der Ukraine – «Die russischen Eliteeinheiten erleiden herbe Verluste» Die erste Phase der ukrainischen Offensive bringt Bilder von brennenden Leopard-Kampfpanzern und Meldungen von befreiten Dörfern. Ein Militärexperte ordnet das aktuelle Geschehen ein. Sebastian Gierke , Ben Heubel

Angriff auf russische Befestigungen: Ukrainische Einheiten beschiessen Stellungen des Gegners in der Region Cherson. Foto: Felipe Dana (AP)

Die ukrainische Offensive läuft. Seit über einer Woche versuchen ukrainische Verbände, die russischen Invasoren zurückzudrängen, greifen die erste Linie der russischen Befestigungen an. Kiew hat eine Nachrichtensperre verhängt, so soll die operative Sicherheit gewährleistet werden. Nichts soll dem Gegner Hinweise auf das eigene Vorgehen geben, es existieren so gut wie keine offiziellen Meldungen über einzelne Operationen, keine Videos von Soldaten, die daran beteiligt sind. Was ist also über die Offensive zu erfahren? Wie viele Panzer hat die Ukraine schon verloren? Und wie geht es weiter?