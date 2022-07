Exklusiv-Interview über Panama Papers – «Die russische Regierung will mich tot sehen» Der Whistleblower der Panama Papers spricht erstmals öffentlich über seine Kooperation mit den Behörden, über die Gefahren von Briefkastenfirmen – und über die Bedrohung aus Russland. Bastian Obermayer , Frederik Obermaier

Aussehen, Stimme, Name. Über «John Doe» ist bis heute nichts bekannt. Er hatte die Daten zu einem weltweiten Skandal geliefert. (Fantasiebild) Illustration: Kornel Stadler

Im Jahr 2015 meldete sich ein anonymer Informant, der sich John Doe nannte, bei der «Süddeutschen Zeitung» (SZ) und spielte zwei Reportern mehr als 2,6 Terabyte geheimer Daten zu, darunter Millionen interner E-Mails. Sie stammten von der panamaischen Kanzlei Mossack Fonseca, einem der wichtigsten Dienstleister im globalen Geschäft mit Briefkastenfirmen. Nach den Enthüllungen, die vom International Consortium for Investigative Journalists (ICIJ) koordiniert und als Panama Papers bekannt wurden, mussten unter anderem der isländische Premierminister David Gunnlaugsson und der pakistanische Premier Nawaz Sharif ihr Amt aufgeben. Weltweit wurden Tausende Ermittlungen eingeleitet. In der Welt der Briefkastenfirmen gelten seither strengere Regeln. Regierungen konnten mehr als 1,3 Milliarden Dollar an entgangenen Steuereinnahmen zurückholen.