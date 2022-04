Spezialist entlarvt Propaganda – «Die russische Mani­pulation hat die Kriegs­verbrechen möglich gemacht» Der Ukrainer Mykola Makhortykh erforscht in Bern die russische Propaganda. Er erklärt, weshalb diese brandgefährlich ist und Menschenleben kostet. Marius Aschwanden

Er weiss, wie die russische Propaganda funktioniert: Der Ukrainer Mykola Makhortykh forscht in Bern zu Manipulation im Internet. Foto: Raphael Moser

Wenige Stunden nachdem die schrecklichen Bilder von Dutzenden toten Zivilisten aus dem ukrainischen Butscha an die Öffentlichkeit gelangt waren, begann die russische Propagandamaschinerie zu laufen.

Mykola Makhortykh hat das alles in seinem Büro in Bern mitverfolgt. Erstaunt hat ihn die Reaktion nicht. Denn der 34-jährige Ukrainer ist ein Spezialist für Kreml-Propaganda. Gemeinsam mit seiner russischen Kollegin Aleksandra Urman forscht er am Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft der Universität Bern zum Thema Manipulation im Internet.