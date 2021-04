Heimatreisen – Die Rumänienflüge der Basler Bettler Basel-Stadt gönnt den Bettlern Gratis-Rückreisen mit dem Zug unter Auflagen. Doch diese zahlen lieber Billigflugreisen ohne Restriktionen. Ein Augenschein beim Reisevermittler Travelpoint im Kleinbasel. Daniel Wahl

Kundendossiers und Berge von Münz: Roger Berberats neue Kunden sind die Bettler, die nach Rumänien fliegen wollen. Foto: Daniel Wahl

Seit die Bettler sich in Basel breitgemacht haben, zählt sich Travelpoint-Geschäftsführer Roger Berberat die Finger wund am Münz. Seine neue Kundschaft aus Rumänien bezahlt die Flugbillette nur in Kleingeld. Das Reiseziel lautet vorzugsweise Bukarest, Hauptstadt von Rumänien. Berberat betreibt sein kleines Reisebüro seit 1984 im Clarashopping am Claraplatz. Seine Kundenfreundlichkeit, die zentrale Lage und seine schnelle Abwicklung haben sich unter den Bettlern herumgesprochen.

Die Münzzählmaschine der Post vis-à-vis ist meist ausser Betrieb, darum schütten die Rumänen den Inhalt ihrer Becher und Beutel aus, und Roger Berberat verwandelt die Fünfzigerli und die Zweifränkler in Tickets der Billig-Airline Wizzair, die ab dem Euroairport eine Direktverbindung nach Rumänien anbietet. Das viele Metall wickelt er in dafür vorgesehene Papierröllchen und bringt es selber auf die Post. Kiloweise.