Deutscher Orden – Die Rückkehr der Ritter auf Schloss Beuggen Noch immer gibt es Mitglieder der Rittergemeinschaft. Am Wochenende trafen sie sich auf dem Anwesen in Rheinfelden, das einst ihnen gehörte. Boris Burkhardt

Ritter anno 2021: Die Mitglieder des Deutschen Ordens ziehen in die Schlosskirche von Schloss Beuggen ein. Foto: Dominik Plüss

Tatsächlich ertönen von der Empore Pauken und Trompeten, als die Ritter mit ihren weiten schwarzen Mänteln in die Schlosskirche von Schloss Beuggen einziehen. Die Umhänge tragen das grosse Wappen des Deutschen Ordens über der linken Schulter, das schwarze Kreuz auf silbernem Grund. Voran schreiten die Ministranten mit Kreuz und Weihrauch; am Schluss kommen Weihbischof Peter Birkhofer von Freiburg im Breisgau sowie der Hochmeister des Deutschen Ordens, Generalabt Frank Bayard, der das Pontifikalamt zelebrieren wird.

Es handelte sich am Freitag und am Samstag durchaus um ein Schauspiel auf Schloss Beuggen, das direkt am Rhein in Badisch-Rheinfelden liegt. Die Darbietung kam allerdings ohne Schauspieler aus, denn alle Ritter waren echt: Es waren Ritter des Deutschen Ordens. Dieser wurde 1199 als einer der Kreuzritterorden im Heiligen Land gegründet und nicht, wie viele meinen, 1806 von Napoleon aufgelöst, sondern «nur» enteignet. Heute hat der Orden rund 1000 Mitglieder.