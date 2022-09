Alles zum Spiel gegen GC – Die Routiniers sitzen draussen und ein Debütant greift ins Leere Alex Frei setzt beim 5:1-Sieg über den Rekordmeister praktisch auf die selbe Elf wie gegen Pyunik. Und ein ehemaliger Basler hilft mit, dass der FCB in der zweiten Hälfte früh alles klar machen kann. Dominic Willimann

Vor dem Spiel

Taulant Xhaka (links) geniesst zurzeit das Vertrauen von Trainer Alex Frei. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Die Startaufstellung von Alex Frei erstaunt. Weil er im Vergleich zum Pyunik-Heimspiel vom Donnerstag nicht so rotiert, wie man es erwarten durfte. Nur zwei frische Kräfte stehen in der Anfangsformation. Dan Ndoye für Liam Millar und Andi Zeqiri für Bradley Fink. Was heisst, dass Routiniers wie Fabian Frei, Michael Lang oder Adam Szalai ein nächstes Mal bloss Ersatz sind.

Somit geniesst im Grunde genommen jene Mannschaft gegen den Rekordmeister das Vertrauen des Trainers, die erfolgreich in die Conference League gestartet ist. Klar ist inzwischen, dass wenn Taulant Xhaka auf dem Rasen steht, der FCB in einem 4-1-4-1 agiert – mit dem Aggressivleader in der Zone zwischen Abwehr und offensiverem Mittelfeld.

Die erste Hälfte

Rückt in die Startelf und trifft nach drei Minuten: Dan Ndoye. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Nach 17 Minuten führt der FCB nach Toren von Ndoye und Zeqiri bereits 2:0. In dieser Startphase überzeugt das Heimteam, tritt mit Wucht und Dynamik auf. Dass es zur Pause nur 2:1 aus Sicht der Gastgeber steht, hat auch damit zu tun, dass Rotblau vor dem Seitenwechsel abbaut. Und die Gäste zum Anschlusstor per Elfmeter kommen.

Die Zürcher hingegen haben gegen Rotblau vor allem im Mittelfeld das Nachsehen. Und müssen sich damit abfinden, dass Stammgoalie André Moreira früh verletzt raus muss (25.). Ersetzt wird er durch den Oberwiler Justin Pete Hammel, der im FCB-Nachwuchs gross geworden ist und zu seinem Super-League-Debüt kommt.

Die zweite Hälfte

Jean-Kévin Augustin besticht gegen GC nicht nur mit Toren, sondern auch mit Leidenschaft. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Alex Frei hat mit seinen Einwechslungen ein goldenes Händchen. Andy Pelmard ist besser als Andy Diouf und der zuletzt lange verletzte Jean-Kévin Augustin zeigt mit seinen beiden Toren innerhalb von neun Minuten, dass er für das Basler Offensivspiel eine Bereicherung sein kann.

Interessant ist auch, dass der FCB nach der Auswechslung Xhakas und der Hereinnahme Freis auf ein 4-2-3-1 umstellt. Mit einem «Sechser» lässt Frei offenbar nur spielen, wenn Xhaka auf dem Rasen steht. In dieser Formation gibt der eingewechselte Sène den Stosstürmer, während Doppeltorschütze Augustin eine Reihe dahinter die Bälle verteilt. Zu diesem Zeitpunkt steht es bereits 5:1.

Der Knackpunkt

GC-Torhüter Justin Pete Hammel sieht beim Basler 3:1 nicht gut aus. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Es ist ein Missverständnis in der GC-Abwehr, das nach 59 Minuten zum Basler 3:1 führt. Hammel rennt aus dem Kasten und kündigt das lautstark an. Doch Verteidiger Margreitter geht ebenso zum Ball. Das Timinig der Beiden stimmt nicht, sodass sie alles treffen, nur nicht den Ball.

Augustin profitiert von diesem Fauxpas und schiebt ein. Damit ist die Zürcher Gegenwehr gebrochen, die die Partie nach zwei Ausschlüssen zu neunt beenden.

Die Unparteiischen

Schiedsrichter Alain Bieri zeigt dem Zürcher Noah Loosli die Rote Karte. Marc Schumacher (Freshfocus)

Schiedsrichter Bieri schickt mit Seko und Loosli zwei Zürcher mit Gelb-Rot respektive Rot vom Platz. Bei Looslis Platzverweis wird er gebeten, die VAR-Kamera-Bilder zu konsultieren und entscheidet danach, dass das Einsteigen gegen Pelmard Rot bedeutet. Ein harter Entscheid.

Natürlich hätten die Zürcher auch gerne gesehen, dass der FCB in Unterzahl spielen muss. Doch Males wird für sein Foul an Kawabe, das zum GC-Penalty führt, nicht mit Gelb bestraft. Ansonsten wäre der Basler Flügelspieler nach einer halben Stunde vom Platz geflogen.

Der O-Ton

GC-Trainer Giorgio Contini sah seine Mannschaft nicht so schlecht, wie es das Resultat vermuten lässt. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

GC-Trainer Giorgio Contini sah seine Mannschaft nicht so schlecht, wie es das klare Endergebnis vermuten lässt: «In den entscheidende Phasen waren wir nicht bereit. Basel hat Speed und Qualität und hat unsere Fehler ausgenützt. Am Ende steht dieses klare Resultat. aber ich sehe nicht vieles, das abartig schlecht war.»

Die Folge

Ein Sonntag mit viel Basler Jubel – beim ersten Super-League-Heimsieg der Saison. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Das 5:1 ist der erste Basler Heimsieg in dieser Super-League-Saison, dank dem Basel nun in der Liga auf Platz sieben vorrückt. Und nach dem 3:1 vom Donnerstag im Europacup über Pyunik ist es das nächste positive Ergebnis. Aufatmen beim FCB also. Doch Zeit zum Durchschnaufen bleibt nicht.

Am Mittwoch fliegt die Mannschaft zum zweiten Conference-League-Einsatz nach Vilnius, am Sonntag fährt der FCB-Bus aufs Brügglifeld nach Aarau zum Cupspiel. Es sind dies zwei weitere Partien, die Alex Frei mit seinem Team unbedingt gewinnen möchte, um die positive Entwicklung der letzten zwei Spiele bestätigen zu können. Es wäre dies ein nächster Effort, bevor wegen der Nationalmannschafts-Pause der FCB zwei Wochen lang kein Pflichtspiel auszutragen hat.

