Alt-Rocker auf Jubiläumstour – Die Rolling Stones kommen nach Bern Zum 60-jährigen Band-Bestehen touren die Rolling Stones durch Europa. Am 17. Juni spielen sie im Berner Wankdorf.

Die Rolling Stones bei einem Auftritt im Oktober in Los Angeles. Foto: Keystone

«Gimme Shelter» und «(I Can't Get No) Satisfaction»: Am 17. Juni wird das Berner Wankdorf-Stadion unter den Gitarrenriffs von den Rolling Stones erzittern, während Frontmann Mick Jagger über die Bühne wirbelt. Nach 49 Jahren kehren die Stones zurück nach Bern, wo sie 1973 in der alten Festhalle spielten.

Bereits am Wochenende haben es Mick Jagger und Keith Richards angedeutet, am Montag kam die offizielle Ankündigung: Die Kult-Band geht auf Jubiläumstournee in ganz Europa, um ihr 60-jähriges Bestehen zu feiern. Die Tournee mit dem Namen «Sixty» macht Halt in 14 europäischen Städten.

Am 1. Juni geht’s in Madrid los, mit Stationen in Deutschland, Grossbritannien, den Niederlanden, Italien oder Frankreich – und eben dem einen Konzert in Bern, wie die Veranstalterin Gadget abc Entertainment Group mitteilte. Zuletzt waren die Rolling Stones im Herbst 2021 in den USA auf Tour.

Erste Europa-Tournee ohne Charlie Watts

Die Stones gehen damit auf ihre erste Europa-Tournee seit dem Tod von Drummer Charlie Watts, der im August 2021 mit 80 Jahren gestorben ist. Seinen Platz hinter dem Schlagzeug hat Steve Jordan eingenommen, dies bereits auf der jüngsten US-Tournee. Watts hatte der Band seinen Freund Jordan selbst empfohlen.

Das Publikum erwarte eine «spektakuläre Produktion, einschliesslich einer riesigen Bühne, einer modernen Lichtshow und grandiose Video-Designs», wie es in einer Mitteilung heisst. Der Vorverkauf für die Show im Wankdorf beginnt am 18. März. Tickets gibts ab 147.50 Franken.

PD/SDA/flo/sih

