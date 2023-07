A2 in Muttenz – Die Röhre muss dichtmachen Im Schänzlitunnel werden Unterhaltsarbeiten nötig. Das behindert den Verkehr. Daniel Aenishänslin

Vier Nächte nicht passierbar: der Schänzlitunnel. Foto: Stefan Leimer

Das ASTRA, das Bundesamt für Strassen, informiert darüber, dass der Schänzlitunnel gesperrt wird, und zwar in Richtung Basel wie auch in Richtung Delémont. Grund dafür sind Unterhaltsarbeiten und die Kontrolle der Beleuchtung. Die Verkehrsbeeinträchtigung dauert vom 12. bis zum 19. Juli. Um die Verkehrsbeeinträchtigung so gering wie möglich zu halten, werden die Arbeiten nachts ausgeführt. Die Umleitungsrouten sind signalisiert.

Vom 12. Juli auf den 13. Juli dauert die Sperrung in Fahrtrichtung Delémont von 19 bis 6 Uhr. Der Verkehr wird in diesem Zeitraum umgeleitet via Ausfahrt St. Jakob in Richtung Einfahrt Muttenz-Nord. In Fahrtrichtung Basel ist der Schänzlitunnel vom 13. Juli um 19 Uhr bis zum 14. Juli um 6 Uhr gesperrt.

Umgeleitet wird via Ausfahrt Muttenz-Nord.

Noch je einmal wird der Tunnel in beide Richtungen gesperrt. In Fahrtrichtung Delémont geschieht dies vom 17. Juli auf den 18. Juli zwischen 19 und 6 Uhr. Die Umleitung verläuft wieder via Ausfahrt St. Jakob in Richtung Einfahrt Muttenz-Nord. Vom 18. Juli auf den 19. Juli sollen die Arbeiten mit einer Sperrung in Richtung Basel abgeschlossen werden. Wie gehabt ist der Tunnel zwischen 19 Uhr und 6 Uhr gesperrt. Wiederum verläuft die Umleitung via Ausfahrt Muttenz-Nord.

