Trendbikes in Basel-Stadt – Die rigorose Jagd nach modernen Töfflibuben Keine andere Stadt geht gegen trendige Elektroroller und Leichtmotorfahrzeuge so rigoros vor wie Basel. Hauptverantwortlich: ein Basler Polizist, der auf Patrouille seine deutsche Herkunft hervorstreicht. Daniel Wahl

Erinnert ans Bud-Spencer-Bike im Film «Zwei wie Pech und Schwefel», fährt aber nur 20 km/h und wäre ohne Führerausweis fahrbar. Ausser bei Polizist H. H. in Basel. Foto: zvg

Mit keiner Anschaffung hatte sich Andreas Schneider (Name geändert) so intensiv auseinandergesetzt wie mit dem Kauf eines der modischen E-Roller mit breiten Reifen. Ein Modell, das ihn trendy dünkte und an den Film «Zwei wie Pech und Schwefel» mit Bud Spencer erinnerte. Mit einem solchen, vom Hersteller auf 20 km/h gedrosselten Elektrofahrzeug, hätte Schneider gleich drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Er könnte Geld sparen und sein Auto verkaufen, ohne Helm und Fahrausweis zur Arbeit fahren und müsste zudem als Corona-Risikobetroffener nicht den öffentlichen Verkehr benutzen.

Weiter nach der Werbung