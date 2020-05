Kommentar zu der Beizen-Krise – Mehr Freiraum für Basler Wirte Mehr Platz und längere Öffnungszeiten im Aussenbereich: Eine Mediterranisierung der Basler Gastronomie könnte die Sommersaison retten – und würde den Kanton keinen Rappen kosten. Meinung Alexander Müller

Im Sommer spielt sich das Leben draussen ab. Mehr Raum und Freiheiten für die Restaurants könnten negative Folgen der Corona-Krise abfedern. Foto: Pino Covino

Für die Basler Restaurants endet am Montag eine schwierige Zeit. Nach endlos langen Wochen dürfen die Wirte wieder Gäste empfangen. Unsicher ist, ob diese nächste Phase die Beizen aus ihrem Minus reissen wird. Es gibt eine Reihe von Vorbehalten bei der potenziellen Kundschaft: Einige fürchten sich vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus. Andere werden sich das Geld für den Restaurantbesuch sparen, weil die eigenen finanziellen Zukunftsperspektiven unsicher oder sogar düster sind. Wiederum andere verzichten möglicherweise, weil sie es ungemütlich finden, neben Plexiglas-Abschrankungen von Kellnerinnen mit Mundschutz bedient zu werden.

Das grösste Hindernis für ein rentables Betreiben vieler Restaurants werden jedoch die Abstandsregeln sein. Mit diesen wird es vielerorts schwierig, genügend Tische im Raum zu verteilen. Viele Wirte setzen darum auf schönes Wetter in den Sommermonaten. Wer viel Aussenfläche hat, kann mehr Gäste bewirten.

Besondere Zeiten erfordern besondere Lösungen. Es geht immerhin um die Zukunft einer ganzen Branche.

Hier könnte die Basler Regierung helfen. In Zürich beispielsweise hat die Regierung per Notrecht beschlossen, dass Restaurants in diesem Sommer ihre Aussenfläche kostenlos und unkompliziert vergrössern dürfen. Ähnliches ist in anderen Schweizer Städten geplant. Andernorts wird auch diskutiert, ob Restaurants ihre Gäste in diesem Jahr Abends länger draussen bewirten dürfen.

Wenn schon kein mediterranes Savoir-vivre vor Ort erlebt werden darf, liesse sich das mediterrane Lebensgefühl wenigstens in unsere Innenstädte bringen, zumindest temporär. Dies würde es Restaurants erlauben, einen Teil der drohenden Umsatzverluste zu kompensieren. Kosten würde diese Hilfe den Kanton keinen Rappen. Allerdings wäre die Solidarität der lärmgeplagten Anwohner gefordert. Besondere Zeiten erfordern jedoch besondere Lösungen. Es geht immerhin um die Zukunft einer ganzen Branche und den Erhalt von unzähligen Arbeitsplätzen.