Corona bedroht Europapark – Die Reserven schmelzen dahin Eigentlich sollte der Vergnügungspark in Rust an Ostern wieder aufgehen. Doch an eine normale Wiedereröffnung ist in diesem Jahr wohl nicht mehr zu denken. Nun droht ein immenser Verlust. Benjamin Wirth

Ein Bild aus vergangenen, besseren Zeiten. Denn auch 2021 muss der Europapark in Rust mit einem grossen Verlust rechnen. Wann die Achterbahnen wieder fahren, ist noch unklar. Foto: Europapark

Roland Mack sind die Hände gebunden. Der Patron des Europaparks hat bis zuletzt gehofft, an Ostern wieder Besucher zu empfangen. Aber die deutschen Behörden des zuständigen Bundeslands Baden-Württemberg sahen es als nicht gegeben, die Corona-Massnahmen zu lockern. Der ansonsten so handlungsfähige Geschäftsführer war machtlos. Ihm blieb nichts anderes übrig, als das Eröffnungsdatum zu verschieben.

Nun möchten er und seine Familie den weltbekannten Park am 22. Mai wieder aufmachen. Doch Macks Zuversicht schwindet. Mittlerweile zweifelt er stark daran, dass der Europapark in diesem Jahr noch unter normalen Umständen betrieben werden kann. «Man weiss einfach nicht, was morgen ist», sagt er.